Із забруднення в енергію: незвичайний генератор перетворює вуглекислий газ на паливо

Інноваційний пристрій не тільки виробляє чисту альтернативу викопному паливу, а й очищає атмосферу від CO₂.

Related video

Дослідники з Кембриджського університету розробили пристрій, який витягує вуглекислий газ (CO₂) безпосередньо з повітря і перетворює його на стійке паливо, використовуючи сонячне світло як джерело енергії. Про це пише Tech Xplore.

Під час розробки пристрою вчені черпали натхнення з фотосинтезу: процесу, за допомогою якого рослини перетворюють сонячне світло. Генератор не використовує жодної зовнішньої енергії, а працює виключно під дією сонця. Він вловлює вуглекислий газ із повітря і перетворює його на синтез-газ — речовину, яку використовують у виробництві палива.

"CO₂ — шкідливий парниковий газ, але його також можна перетворити на корисні хімікати", — зазначив доктор Саян Кар з хімічного факультету імені Юсуфа Хаміда в Кембриджі.

Генератор працює за таким принципом: сонячне світло нагріває уловлений CO2, сприяючи поглинанню інфрачервоного випромінювання, а напівпровідниковий порошок поглинає ультрафіолетове випромінювання, щоб запустити хімічну реакцію, яка перетворює уловлений CO₂в синтез-газ. Дзеркало на реакторі концентрує сонячне світло, роблячи процес більш ефективним.

Важливо

Відновлять 97% літію: старі батареї для електромобілів можуть отримати друге життя

Наразі дослідники працюють над перетворенням сонячного синтез-газу в рідке паливо, яке можна було б використовувати для живлення автомобілів, літаків і багато чого іншого. Вони також вважають, що такий генератор у майбутньому можна буде використовувати децентралізовано. Це означає, що люди зможуть виробляти власне паливо з CO₂.

"Якби ми виробляли ці пристрої у великих масштабах, вони могли б вирішити дві проблеми одночасно: видалити CO₂ з атмосфери і створити чисту альтернативу викопному паливу", — підсумував Саян Кар.

Нагадаємо, група дослідників розробила компактний термоелектричний генератор, який перетворює відпрацьоване тепло вихлопних газів транспортних засобів на електроенергію.

Також повідомлялося, що вчені вивчають способи використання шкірки помело для розробки інструментів, які можуть живити невеликі електричні пристрої та контролювати біомеханічні рухи.