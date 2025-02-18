Раскрыта тайна одного из самых успешных хищников юрского периода: носил "броню", как у черепахи

Новая удивительная окаменелость показывает, что юрские плезиозавры носили черепахоподобную чешую.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них давно вымерли, другие — процветают и сегодня, а третьи — все еще неизвестны науке. О вымерших видах ученым известно по окаменелостям, обнаруженным по всему земному шару, и теперь, ученые обнаружили нечто любопытное, пишет Science Alert.

Удивительно полная и хорошо сохранившаяся окаменелость показала, что по крайней мере у некоторых из успешных охотников юрского периода, известных как плезиозавры, были плавниковые чешуи, похожие на чешую современных морских черепах. Ученые полагают, что эти структуры позволяли хищникам плавать и волочиться по морскому дну.

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Несмотря на то, что окаменелости плезиозавров были найдены по всему миру, до сих пор было зарегистрировано всего около восьми образцов мягких тканей. В новом анализе палеонтолог Лундского университета Мигель Маркс с коллегами использовали микроскопию и спектроскопию, что предоставило ранее неизвестные подробности о том, как выглядели эти животные.

Недавно обнаруженные окаменелые кости принадлежат плезиозавру длиной около 4,5 метра, который бороздил океаны Земли 183 миллиона лет назад, в юрский период, когда плезиозавры были особенно распространены.

Реконструированная окаменелость плезиозавра Фото: Klaus Nilkens/Urwelt-Museum Hauff

Новые окаменелости были обозначены как MH 7 и были раскопаны в Хольцмадене в Германии еще в 1940 году, затем некоторое время они были захоронены в музейном саду для защиты во время Второй мировой войны, после чего окаменелости были помещены на длительное хранение.

Предыдущие исследования уже показали, что плезиозавры рожали живых детенышей и дышали воздухом — черты, указывающие на то, что они могли быть теплокровными. Теперь ученые считают, что кожа с хвоста новой окаменелости была гладкой, как у современных теплокровных морских животных, однако образец переднего плавника показал небольшие нерегулярные треугольные структуры.

Далее ученые сравнили образцы окаменелой кожи с животными, которые все еще живут сегодня. По словам авторов исследования, ласты некоторых видов плезиозавров явно отличается от мягкой, лишенной чешуи кожи, расположенной вокруг хвоста MH 7. Вместо этого они оказались близко сопоставимыми с панцирными щитками ископаемых и современных черепах, а также с чешуей мозазавроидных морских ящериц.

Кончик правого плавника с двумя чешуйками вдоль заднего края Фото: Klaus Nilkens/Urwelt-Museum Hauff

Помимо чешуи, толщина кожи этих доисторических животных сопоставима с кожей современных морских черепах. Предполагается, что эти анатомические особенности могли эволюционно сблизиться в сторону схожих форм благодаря общему гидродинамическому давлению, подозревает команда, или для обеспечения сцепления с субстратом морского дна.

Авторы исследования считают, что другой целью чешуек плавников MH 7 могло быть обеспечение защитного покрытия для сцепления с морским дном во время бентического выпаса. Это согласуется со следами "хождения по дну" и питания плезиозавров, а также с сохранившимся содержимым желудка, которое состоит из грубых осадочных масс.

Пигментные клетки также были обнаружены вблизи внешней поверхности хвостовой кожи MH 7, но не на поверхности плавника, которая намного жестче. По словам исследователей, эти клетки на самом деле характеризуются бета-протенами, которые делают чешую живых рептилий твердой и неподвижной.

Ученые также считают, что плезиозавры сохранили свою чешую рептилий после перехода с суши в морскую среду обитания, в отличие от других морских рептилий того времени.

Ранее Фокус писал о том, что плезиозавр Эрик "приютил" неизвестный ранее вид в желудке: исследователи раскрывают детали.