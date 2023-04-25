Плезиозавр Эрик "приютил" неизвестный ранее вид в желудке. Исследователи раскрывают детали

Используя рентгеновские лучи, исследователи создали 3D-модель последней трапезы Эрика, показав, что плезиозавры были пескатерианцами и похожи на морских львов своего времени.

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Эрик, опаловый плезиозавр, снова привлек внимание ученых, предлагая новое понимание рациона и образа жизни доисторических морских рептилий. Исследователи из Научно-исследовательской школы физики ANU и Австралийского музейного научно-исследовательского института (AMRI) в Сиднее использовали мощную рентгеновскую технологию для изучения последней трапезы этого древнего существа, пишет IFLScience.

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Обнаружение останков Эрика в опаловых шахтах Кубер Педи, Южная Австралия, в 1987 году стало значительной находкой для палеонтологов. Опализация — редкий процесс, происходящий, когда органический материал заменяется кремнеземом, — превратила кости Эрика в потрясающие переливающиеся драгоценные камни.

По данным Австралийского центра опала, опализированные окаменелости практически уникальны для Австралии, а опализированные позвонки Эрика делают его одним из самых полных опализированных скелетов в стране.

По данным Австралийского центра опала, опализированные окаменелости практически уникальны для Австралии, а опализированные позвонки Эрика делают его одним из самых полных опализированных скелетов в стране Фото: Abram Powell

Несмотря на предыдущие попытки изучить останки Эрика, исследователи лишь поверхностно ознакомились с тем, что скрывалось под его сверкающим внешним видом. Однако последние достижения в области рентгеновской технологии позволили ученым изучить содержимое желудка Эрика, не повредив редкий и древний экземпляр.

Детально проанализировав полученные снимки, исследователи обнаружили 17 позвонков ранее неизвестной рыбы-телеоста, подтвердив, что плезиозавры действительно были пескатерианцами, питавшимися мелкой рыбой.

Джошуа Уайт, доктор философии из Научно-исследовательской школы физики ANU и AMRI, отметил, что останки Эрика были почти на 93% полными, что практически не встречается в ископаемых. Такой уровень полноты предоставляет ученым уникальную возможность узнать больше об этих доисторических морских рептилиях.

Хотя последняя трапеза Эрика позволяет заглянуть в рацион питания плезиозавров, она также дает ценные сведения об их эволюционном прошлом и о том, как они приспосабливались к изменениям в окружающей среде.

Хотя последняя трапеза Эрика позволяет заглянуть в рацион питания плезиозавров, она также дает ценные сведения об их эволюционном прошлом и о том, как они приспосабливались к изменениям в окружающей среде Фото: Joshua White/ANU

Как отметил Уайт: "По мере изменения окружающей среды меняется и рацион морских рептилий, и понимание этих изменений может быть использовано для прогнозирования того, как современные животные будут реагировать на существующие и возникающие климатические проблемы".

Сравнивая изменения в рационе питания плезиозавров с современными дельфинами или китами, ученые могут лучше понять, как изменение климата может повлиять на современных морских животных.

Уайт добавил: "Если в рационе животного произошли какие-то изменения, мы хотим выяснить, почему они произошли, и по каким-то показателям сравнить их с современными животными, такими как дельфины или киты, и попытаться предсказать, как может измениться их рацион в связи с изменением климата и почему".

Останки Эрика предлагают увлекательный взгляд в прошлое и потенциальные последствия для будущего. Используя передовые технологии для изучения древних окаменелостей, ученые могут лучше понять, как животные со временем адаптировались к изменениям в окружающей среде, что в конечном итоге поможет нам защитить и сохранить современных морских животных.

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