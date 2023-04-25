Плезіозавр Ерік "прихистив" невідомий раніше вид у шлунку. Дослідники розкривають деталі

Використовуючи рентгенівські промені, дослідники створили 3D-модель останньої трапези Еріка, показавши, що плезіозаври були пескатеріанцями і схожі на морських левів свого часу.

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Ерік, опаловий плезіозавр, знову привернув увагу вчених, пропонуючи нове розуміння раціону та способу життя доісторичних морських рептилій. Дослідники з Науково-дослідної школи фізики ANU та Австралійського музейного науково-дослідного інституту (AMRI) в Сіднеї використали потужну рентгенівську технологію для вивчення останньої трапези цієї стародавньої істоти, пише IFLScience.

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Відкриття останків Еріка в опалових копальнях Кубер-Педі, Південна Австралія, у 1987 році стало значною знахідкою для палеонтологів. Опалізація, рідкісний процес, який відбувається, коли органічний матеріал замінюється кремнеземом, перетворила кістки Еріка на приголомшливі, переливчасті дорогоцінні камені.

За даними Австралійського центру опалу, опалізовані скам'янілості є майже унікальними для Австралії, а опалізовані хребці Еріка роблять його одним з найповніших скелетів в країні.

За даними Австралійського центру опалу, опалізовані скам'янілості є майже унікальними для Австралії, а опалізовані хребці Еріка роблять його одним з найповніших скелетів в країні Фото: Abram Powell

Попри попередні спроби вивчити останки Еріка, дослідники лише подряпали поверхню того, що ховалося під його мерехтливою зовнішністю. Однак останні досягнення в галузі рентгенівських технологій дозволили вченим дослідити вміст шлунку Еріка, не пошкодивши його рідкісний і стародавній екземпляр.

Детально проаналізувавши отримані знімки, дослідники виявили 17 хребців раніше невідомої риби-телеоста, підтвердивши, що плезіозаври дійсно були пескатеріанцями, які харчувалися дрібною рибою.

Джошуа Вайт, доктор філософії з Науково-дослідної школи фізики АНУ та AMRI, зазначив, що останки Еріка збереглися майже на 93%, що є майже нечуваним явищем у викопних рештках. Такий рівень збереженості дає вченим унікальну можливість дізнатися більше про цих доісторичних морських рептилій.

Хоча остання їжа Еріка дає уявлення про раціон плезіозаврів, вона також пропонує цінну інформацію про їхнє еволюційне минуле і про те, як вони пристосовувалися до змін у навколишньому середовищі.

Хоча остання їжа Еріка дає уявлення про раціон плезіозаврів, вона також пропонує цінну інформацію про їхнє еволюційне минуле і про те, як вони пристосовувалися до змін у навколишньому середовищі Фото: Joshua White/ANU

Як зазначає Вайт, "зі зміною середовища змінюється і раціон морських рептилій, і розуміння цих змін можна використати для прогнозування того, як сучасні тварини реагуватимуть на теперішні та майбутні кліматичні виклики".

Порівнюючи зміни в раціоні плезіозаврів із сучасними дельфінами та китами, вчені можуть краще зрозуміти, як зміни клімату можуть вплинути на сучасних морських тварин.

Як додає Вайт: "Якщо в раціоні тварини відбулися якісь зміни, ми хочемо з'ясувати, чому це сталося, і певним чином порівняти його з раціоном сучасних тварин, таких як дельфіни або кити, і спробувати передбачити, як може змінитися їхній раціон через зміну клімату і чому".

Останки Еріка пропонують неймовірний погляд у минуле і потенційні наслідки для майбутнього. Використовуючи найсучасніші технології для вивчення стародавніх скам'янілостей, вчені можуть краще зрозуміти, як тварини пристосовувалися до змін у своєму середовищі з плином часу, що в кінцевому підсумку допоможе нам захистити і зберегти морських тварин сьогодення.

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