Знайдено останки найдревнішого у світі кажана: історію всього виду довелося переписати

Дослідники виявили на заході Вайомінгу скелети кажанів, які вважається найдавнішими із коли-небудь знайдених. Ба більше, їхнє відкриття спричинило перестановку в родоводі летючих миш.

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Скелети двох кажанів віком 52 мільйони років виявили у Вайомінгу. Окрім того, що вони чудового збереглися, вони вважаються найдавнішими з коли-небудь знайдених і належать до раніше невідомого виду, пише Live Science.

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На рідкісні скам'янілості натрапили у місті Грин-Ривер на південному заході штату. Новий вид міг легко поміститися в людській руці зі складеними до тіла крилами.

Провідний автор дослідження Тім Рітберген, палеонтолог рукокрилих і менеджер колекції в Центрі біорізноманіття Naturalis в Лейдені, ділиться: "Коли я вперше побачив перший скелет, одразу подумав, що він відрізняється від інших. Оскільки їх знайшли нижче в шарах осадових порід порівняно з іншими викопними кажанами, вони є найдавнішими скелетами".

Відомо, що кажани вперше з'явилися в епоху еоцену, а саме приблизно 56-36 мільйонів років тому. Досі найдавнішими скелетами цих тварин вважали останки I. index віком понад 50 мільйонів років.

Завдяки відкриттю, дослідники змушені переглянути класифікації ранніх кажанів, щоб включити нові види в родовідне дерево. Щоб визначити еволюційну історію кажанів, фахівці порівняли нові скам'янілості з неушкодженими скелетами шести еоценових видів летючих мишей, а також з певними зубами двох інших вимерлих видів і зі скелетами сучасних тварин.

За результатами дослідження, нововиявлені скелети кажанів належать до раніше невідомого виду Icaronycteris, який вчені назвали I. gunnelli на честь покійного біолога кажанів Грега Ганнелла.

Окрім цього, фахівці також виявили сестринські стосунки з іншим зареєстрованим видом Icaronycteris у Північній Америці, I. index, що означає, що вони є найближчими відомими родичами один одного.

Дослідниця Емма Тілінг, професорка зоології з Університетського коледжу Дубліна в Ірландії, вважає: "Цей нещодавно описаний вид вважається одним з найдавніших відомих скелетів кажанів, що дає нове розуміння філогенезу наших найдавніших скам'янілостей летючих мишей. Однак все ще залишаються різні прогалини, які можна заповнити та вирішити лише шляхом відновлення чіткіше визначених і повних скам'янілостей кажанів".

Вчені вважають, що чимало інформації поки залишається невідомою. Як тільки вони матимуть чітке уявлення про різноманітність кажанів, то зможуть вивчити еволюційні адаптації і, можливо, знайти підказки, які наблизять до відкриття предка кажанів

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