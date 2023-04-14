Найдены останки самой древней в мире летучей мыши: историю всего вида пришлось переписать

Исследователи обнаружили на западе Вайоминга скелеты летучих мышей, которые считаются самыми древними из когда-либо найденных. Более того, их открытие повлекло за собой перестановку в родословной летучих мышей.

Related video

Скелеты двух летучих мышей в возрасте 52 миллионов лет обнаружили в Вайоминге. Кроме того, что они прекрасного сохранились, они считаются самыми древними из когда-либо найденных и принадлежащими к ранее неизвестному виду, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

На редкие окаменелости наткнулись в городе Грин-Ривер на юго-западе штата. Новый вид мог легко уместиться в человеческой руке со сложенными к телу крыльями.

Ведущий автор исследования Тим Ритберген, палеонтолог рукокрылых и менеджер коллекции в Центре биоразнообразия Naturalis в Лейдене, делится: "Когда я впервые увидел первый скелет, сразу подумал, что он отличается от других. Поскольку их нашли ниже в слоях осадочных пород по сравнению с другими ископаемыми летучими мышами, они являются самыми древними скелетами".

Известно, что летучие мыши впервые появились в эпоху эоцена, а именно примерно 56-36 миллионов лет назад. До сих пор древнейшими скелетами этих животных считали останки I. index старше 50 миллионов лет.

Благодаря открытию, исследователи вынуждены пересмотреть классификации ранних летучих мышей, чтобы включить новые виды в родословное дерево. Чтобы определить эволюционную историю летучих мышей, специалисты сравнили новые окаменелости с невредимыми скелетами шести эоценовых видов летучих мышей, а также с определенными зубами двух других вымерших видов и со скелетами современных животных.

По результатам исследования, вновь обнаруженные скелеты летучих мышей относятся к ранее неизвестному виду Icaronycteris, который ученые назвали I. gunnelli в честь покойного биолога летучих мышей Грега Ганнелла.

Кроме этого, специалисты также обнаружили сестринские отношения с другим зарегистрированным видом Icaronycteris в Северной Америке, I. index, что означает, что они являются самыми близкими родственниками друг друга.

Исследовательница Эмма Тиллинг, профессор зоологии из Университетского колледжа Дублина в Ирландии, считает: "Этот недавно описанный вид считается одним из древнейших известных скелетов летучих мышей, что дает новое понимание филогенеза наших древнейших окаменелостей летучих мышей. Однако существуют некоторые прогалины, которые заполнить и решить только путем восстановления более определенных и полных окаменелостей летучих мышей".

Ученые считают, что немало информации пока остается неизвестным. Как только они будут иметь ясное представление о разнообразии летучих мышей, то смогут изучить эволюционные адаптации и, возможно, найти подсказки, которые приблизят к открытию предка летучих мышей.

Ранее Фокус объяснял, почему серый волк Сиф не совсем вымысел. Ученые обнаружили, кому принадлежат неизвестные останки из Канады.

А также мы рассказывали, что Диего бродил по США. Исследователи нашли прекрасно сохранившиеся уникальные останки древнего хищника в штате Айова.