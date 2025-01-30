Із пластикових та органічних відходів можна отримати енергію: що відомо про технологію

За словами вчених, нова технологія перетворення сміття може допомогти знизити залежність людства від викопного палива.

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Дослідники з Університету штату Огайо розробили технологію перетворення пластикових і сільськогосподарських відходів на синтез-газ — речовину, яку найчастіше використовують для створення хімікатів і палива, таких як формальдегід і метанол. Про це пише портал Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, сьогодні більшість промислових технологій виробляють синтез-газ чистотою близько 80-85%. Щоб підвищити цей показник, дослідники запропонували підхід, званий хімічним циклюванням.

"Ми використовуємо синтетичний газ для важливих хімікатів, які потрібні в нашому повсякденному житті. Тому підвищення його чистоти означає, що ми можемо використовувати його різними новими способами", — сказав провідний автор дослідження Ішані Каркі Кудва.

Розроблена вченими система складається з двох реакторів: редуктора з рухомим шаром, у якому відходи розщеплюють за допомогою кисню, що виділяється оксидом металу, і пальника з киплячим шаром, що поповнює втрачений кисень, щоб матеріал міг бути регенерований.

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Дослідження показало, що при використанні цієї системи реактори можуть працювати на 45 % ефективніше і при цьому виробляти синтез-газ на 10 % чистіше, ніж при використанні інших методів. За підсумком дослідникам вдалося досягти чистоти близько 90% під час процесу, який займає всього кілька хвилин.

Вчені наголосили, що тоді як попередні технології давали змогу фільтрувати відходи біомаси та пластику тільки окремо, їхня технологія також дає змогу обробляти кілька типів матеріалів одночасно, безперервно змішуючи умови, необхідні для їхнього перетворення. Цей прорив може допомогти знизити залежність людства від викопного палива.

Нагадаємо, Міноборони США надало компанії з Техасу REEcycle грант у розмірі 5,1 млн доларів на проєкт із видобутку рідкісноземельних металів з електронних відходів.

Також повідомлялося, що команда дослідників ANEMEL створила каталізатор для розщеплення води, який дає змогу зробити виробництво зеленого водню шляхом електролізу дешевшим.