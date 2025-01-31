"Людська батарея": чоловік використав тепло свого тіла для генерації енергії (відео)

Нік Зетта виробив достатньо енергії для живлення невеликого робота, використовуючи різницю температур між своїм тілом і холодним повітрям.

Related video

Блогер Нік Зетта провів експеримент із використання тепла свого тіла для виробництва електроенергії за допомогою термоелектричних генераторів. Результатами експерименту він поділився на своєму YouTube-каналі Basically Homeless.

Нік Зетта перетворив себе на людину-батарею

Ідея експериментатора полягала в тому, щоб покрити тіло термоелектричними генераторами і нагрітися, перебуваючи на холоді. Ці пристрої використовують різницю температур для створення потоку електронів, виробляючи електрику, коли одна сторона гарячіша за іншу.

Нік одягнув костюм із термоелектричними генераторами і почав виконувати важке тренування на вулиці. Різниці температур між перегрітим тілом і холодним повітрям в ідеалі мало вистачити для зарядки смартфона.

Спочатку генератори видавали пристойну потужність, але пізніше вихідна потужність падала. Це відбувалося, оскільки різниця температур з часом зменшувалася, а потім вирівнювалася, що призводило до зниження продуктивності.

Щоб це виправити, хлопець спробував подавати тепло свого тіла на термоелектричні генератори тільки короткими "імпульсами", періодично лягаючи на них. Цього виявилося достатньо, щоб переміщати по столу невеликого, легкого робота.

Важливо

Не тільки для електромобілів: як ШІ-батарея Tesla може змінити енергоспоживання

"Я — людська батарея, я живлю цього маленького робота теплом свого тіла", — каже Нік у відео.

Блогер зазначив, що чим більша різниця температур, тим більше електрики виробляється. Під час експерименту йому вдалося генерувати один ват за "імпульс".

"Тобто якби я, людина, був справжньою батареєю, це була б маленька батарея", — наголосив він.

Нагадаємо, американський інженер на пенсії Ден Керіс розробив і запатентував генератор під назвою Carismatic, який виробляє електроенергію, переробляючи пластикові відходи.

Також повідомлялося, що вчені розробили технологію перетворення пластикових і сільськогосподарських відходів на синтез-газ — речовину, яку використовують для створення хімікатів і палива.