Новый рекорд производительности солнечных панелей Японии вызывал странный эффект: что случилось

Сектор солнечной энергетики только что сделал смелый шаг: JinkoSolar, гигант в области фотоэлектрических технологий, побил новый мировой рекорд. Эффективность его солнечного элемента TOPCon n-типа достигла 27,02%.

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Революция началась с исследований и разработок дочерней компании Zhejiang JinkoSolar Co. Ltd. Цель — превзойти предыдущий предел эффективности солнечных элементов TOPCon n-типа в 26,1%, пишет ecoticias.com.

На практике это означает, что элемент диаметром 182 мм не только бьет рекорды, но и переосмысливает наше понимание "технологических пределов".

JinkoSolar переживает период масштабного промышленного расширения. Только к 2025 году более 40% производственных мощностей будут модернизированы и достигнут мощности TOPCon в 50 гигаватт. На практике это означает, что на рынке появится больше панелей с этой технологией, причем по все более доступным ценам, пишет СМИ.

Кстати, стоит отметить: речь идет не об обычных панелях. Новые модели бренда способны выдавать до 670 Вт мощности, КПД 24,8% при массовом производстве и двустороннюю светопропускаемость до 85%. Это означает, что они улавливают свет с обеих сторон, обеспечивая максимальную отдачу даже в условиях отражающей почвы, белых крыш или промышленных покрытий. Такой уровень производительности меняет все: небольшие проекты генерируют больше энергии, солнечные электростанции занимают меньше места, а общая стоимость за киловатт снижается.

Технологический прорыв принес не только улучшения, — он также оказал неожиданное влияние на рынок. Достигнув такой высокой эффективности за столь короткий срок, аналитики и инвесторы начали пересматривать все предыдущие прогнозы относительно солнечных технологий, как будто границы возможного расширились в одночасье. То, что считалось "топовым", практически мгновенно стало "средним".

Данное явление вызвало ажиотаж среди производителей, стартапов и даже правительств, желающих узнать больше о новой технологии. Внезапно "устойчивости" стало недостаточно; необходимо быть эффективным в масштабе и быстро. Фактически, некоторые компании пересматривают всю свою продуктовую стратегию. Примером этого является первая суперсолнечная панель, представленная японской компанией.

Ранее мы писали, что в одной европейской стране выбрасывают солнечные панели тысячами. Суд обязал крупную солнечную электростанцию в окрестностях главного аэропорта Нидерландов Схипхол снять десятки тысяч панелей. Оказалось, что они вредят безопасности полетов.