В Европе решили изменить солнечную энергетику навсегда, внедрив новый источник

Ученые из Института AMOLF в Нидерландах создали первую в мире эко-солнечную батарею. Они использовали нанотехнологии для управления цветом солнечных панелей, не влияя существенно на их производительность.

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Внешний вид солнечных панелей редко становится предметом обсуждения в сфере технологических инноваций. Однако многие люди отказываются от установки панелей на крышах, потому что считают их "некрасивыми", темными или визуально несовместимыми с дизайном дома, пишет ecoticias.com.

Исследователи AMOLF нашли решение: они использовали нанотехнологии для управления цветом солнечных панелей, не влияя существенно на их производительность. Используя процесс, называемый мягкой литографией, они нанесли на солнечные элементы сеть кремниевых нанотрубок. Каждая нанотрубка имеет форму, позволяющую излучать свет определенного цвета — в данном случае, зеленого.

Эко-солнечные панели разных цветов

Возникает вопрос: не повлияет ли нанесение кремниевых нанотрубок на эффективность солнечного элемента? Новая технология снижает эффективность примерно на 10%. Однако эта потеря вполне приемлема, если учесть потенциал популяризации солнечной энергии в местах, где эстетика играет решающую роль.

Ученые уже работают над созданием печати для получения синего и красного цветов. Цель, по сути, состоит в том, чтобы достичь полного спектра, включая белый (что гораздо сложнее с физической точки зрения, но не невозможно). Кстати, для получения белого цвета потребуется высокотехнологичная технология наночастиц, при которой различные частицы должны располагаться очень близко друг к другу, не создавая негативного влияния друг на друга.

И, что самое главное, эту технологию можно использовать в многослойных солнечных панелях, где разные слои поглощают свет с разной длиной волны. Этот прорыв может повысить общую эффективность до 30%, что является поистине впечатляющим скачком по сравнению с 20% наиболее популярных современных ячеек.

Инновация от AMOLF показывает, что дизайн — это также движущая сила преобразований. Делая солнечные панели более красивыми, они также становятся более заметными и желанными.

Ранее мы писали, что новый рекорд производительности солнечных панелей вызывал странный эффект. Сектор солнечной энергетики только что сделал смелый шаг: JinkoSolar, гигант в области фотоэлектрических технологий, побил новый мировой рекорд. Эффективность его солнечного элемента TOPCon n-типа достигла 27,02%.