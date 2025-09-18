Забудьте о солнце и ветре: японские ученые нашли новый неиссякаемый источник энергии

Исследователи просто смешали пресную и соленую воду, а потом построили осмотическая электростанция, рассчитанную на непрерывную выработку 880 000 киловатт-часов в год.

Япония запустила осмотическую электростанцию. В отличие от ветра или солнца, такая электростанция не зависит от погоды или дневного света, что позволяет ей работать непрерывно, пишет newatlas.com.

В 2009 году норвежская компания Statkraft построила один из первых в мире прототипов осмотической электростанции. Она имела мощность 4 киловатта, генерировала электроэнергию, но из-за высокой стоимости технология не была коммерциализирована.

Теперь в Фукуоке, Япония, открылась полномасштабная установка, построенная учеными из Национального института материаловедения. Осмотическая электростанция рассчитана на непрерывную выработку 880 000 киловатт-часов в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 220 домохозяйств или покрыть энергетические потребности опреснительной установки.

Электростанция в Фукуоке в сочетании с опреснительной установкой использует концентрированные отходы солевого раствора, создавая более резкий контраст солености, чем естественный для рек. Эти более сильные градиенты повышают эффективность и обуславливают осмотическое образование в существующих системах, а не в лабораторных условиях.

Однако не обошлось без проблем в виде потерь при перекачке и загрязнения мембран, что может снизить эффективность и повысить стоимость получаемой энергии, учитывая тот факт, что мембраны стоят дорого. Тем не менее, отмечают авторы материала, японский проект демонстрирует, что осмотическая энергия может быть интегрирована в реальную инфраструктуру.

В отличие от солнечной или ветровой, осмотическая энергия может работать непрерывно везде, где встречаются пресная и соленая вода: в эстуариях, на опреснительных установках и даже на внутренних соляных озерах. Исследователи утверждают, что в будущем она сможет соперничать с гидроэнергетикой, если снизить ее стоимость.

Для справки: осмотическая электростанция предполагает разделение пресной и соленой воды полупроницаемой мембраной. Молекулы воды естественным образом перемещаются через этот барьер, чтобы уравновесить разницу. Поток создает давление, достаточное для вращения турбины для генерирования энергии без процесса сгорания и вредных выбросов.

