Блэкаут в Киеве: поляки собрали более 5 млн злотых на генераторы для киевлян

На данный момент неравнодушные жители Польши собрали более 60 млн гривен. Деньги на энергетические нужды Киева пожертвовали свыше 40 тысяч человек.

Инициатором сбора средств выступил благотворительный фонд Stand With Ukraine, сообщается на сайте Pomagam.pl. К нему присоединились Euromaidan-Warszawa, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation, инициатива Entrepreneurs Help.

Изначально целью было собрать пожертвования на закупку 100 генераторов и зарядных станций, однако после того, как нужная сумма была собрана буквально за несколько часов, порог сбора повысили до двух миллионов злотых. Идут уже шестые сутки, и на протяжении этого времени цель сбора повышали, и последний "потолок" снова пробит.

Сейчас собрано 5 053 075 злотых (60 514 497 грн) и сумма растет буквально каждую минуту.

Деньги на тепло для Киева пожертвовали уже более 40,5 тысяч неравнодушных поляков.

"Мы организуем сбор средств для конкретной цели – мы хотим купить и отправить в Киев как можно больше генераторов и электростанций. Эти устройства спасают жизни. Генератор обогревает помещение, где укрываются пожилые люди и дети. Он позволяет им кипятить воду. Он обеспечивает свет, который восстанавливает хотя бы подобие безопасности в условиях войны. Мы просим ваших пожертвований. Поляки знают, что значит солидарность в трудные времена. Каждый злотый приближает нас к отправке партии оборудования. Для нас это жест поддержки, для них – реальный шанс пережить зиму", – говорят организаторы.

Среди тех, кто пожертвовал крупные суммы, – польская энергетическая группа Polenergia, а также Фонд Кульчик, которые перечислили 500 000 злотых на приобретение 120 генераторов.

На собранные деньги будут закуплены не только генераторы, но также топливо для них, а еще – спальные мешки и другие вещи, необходимые для того, чтобы помочь киевлянам пережить испытания холодом из-за варварских обстрелов энергетической инфраструктуры российской армией.

Напомним, в Киеве ДТЭК заживила критическую инфраструктуру, однако десятки тысяч квартир все еще остаются без тепла и света.

Для оперативного ремонта в столице не хватает аварийных бригад, а коммунальщики буквально валятся с ног от усталости и нагрузки. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил смерть одного из слесарей.