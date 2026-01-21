Блекаут у Києві: поляки зібрали понад 5 млн злотих на генератори для киян

На даний момент небайдужі жителі Польщі зібрали понад 60 млн гривень. Гроші на енергетичні потреби Києва пожертвували більше 40 тисяч осіб.

Ініціатором збору коштів виступив благодійний фонд Stand With Ukraine, повідомляється на сайті Pomagam.pl. До нього приєдналися Euromaidan-Warszawa, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation, ініціатива Entrepreneurs Help.

Спочатку метою було зібрати пожертвування на закупівлю 100 генераторів і зарядних станцій, однак після того, як потрібну суму було зібрано буквально за кілька годин, поріг збору підвищили до двох мільйонів злотих. Минає вже шоста доба, і протягом цього часу мету збору підвищували, і останню "стелю" знову пробито.

Зараз зібрано 5 053 075 злотих (60 514 497 грн) і сума зростає буквально щохвилини.

Гроші на тепло для Києва пожертвували вже понад 40,5 тисяч небайдужих поляків.

"Ми організовуємо збір коштів для конкретної мети — ми хочемо купити і відправити до Києва якомога більше генераторів і електростанцій. Ці пристрої рятують життя. Генератор обігріває приміщення, де ховаються люди похилого віку та діти. Він дозволяє їм кип'ятити воду. Він забезпечує світло, яке відновлює хоча б подобу безпеки в умовах війни. Ми просимо ваших пожертв. Поляки знають, що означає солідарність у важкі часи. Кожен злотий наближає нас до відправки партії обладнання. Для нас це жест підтримки, для них — реальний шанс пережити зиму", — кажуть організатори.

Серед тих, хто пожертвував великі суми, — польська енергетична група Polenergia, а також Фонд Кульчик, які перерахували 500 000 злотих на придбання 120 генераторів.

На зібрані гроші буде закуплено не лише генератори, а й паливо для них, а ще — спальні мішки та інші речі, необхідні для того, щоб допомогти киянам пережити випробування холодом через варварські обстріли енергетичної інфраструктури російською армією.

Нагадаємо, у Києві ДТЕК заживила критичну інфраструктуру, проте десятки тисяч квартир все ще залишаються без тепла і світла.

Для оперативного ремонту в столиці не вистачає аварійних бригад, а комунальники буквально валяться з ніг від утоми і навантаження. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив смерть одного зі слюсарів.