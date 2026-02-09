Без света и тепла, а теперь и без газа: сможет ли Россия воплотить новый этап энергетической войны

После массированных ударов РФ по энергетике, Украина сталкивается с новыми тревожными сигналами — на этот раз в газовой сфере. Снижение давления в сетях в западных регионах на фоне жестких графиков отключений света заставляет задаваться вопросом: не готовится ли Россия повторить газовый сценарий по логике энергетического террора.

Массированные удары России по украинской энергетике уже дали ощутимый результат на бытовом уровне. После очередных атак по теплоэлектростанциям и критическим энергообъектам в ряде регионов страны были введены длительные экстренные отключения.

А после обстрела 7 февраля теперь и на Прикарпатье жителей предупредили о подаче электроэнергии только на 4-5 часов в сутки — из-за повреждения генерации и дефицита мощностей.

Параллельно с проблемами в энергетике в западных регионах Украины начали фиксировать снижение давления в газовых сетях. В ряде городов жители жалуются на перебои с подачей газа, слабое пламя или невозможность полноценно пользоваться отоплением и газовыми приборами.

Официально такие проблемы объясняют балансировкой системы, техническими работами и перераспределением ресурса в условиях пиковых нагрузок. В то же время сам факт того, что именно запад страны — традиционно считавшийся относительно стабильной зоной — сталкивается с газовыми ограничениями, заставляет внимательнее присмотреться к более широкой картине.

Энергетическая система Украины, более двух лет работающая в режиме постоянных аварий и восстановлений, фактически находится в состоянии выживания. Но на фоне этого все чаще возникает другой, не менее тревожный вопрос: не готовится ли Россия повторить подобный сценарий уже в отношении газовой инфраструктуры?

Удары по газу — не новая угроза

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг и энергетического эксперта Олега Попенко, Россия уже давно наносит удары по газовой инфраструктуре Украины, и нынешние проблемы с давлением в сетях нельзя рассматривать как нечто случайное.

"Они уже бьют по газу — и бьют давно. Это не новая история. Еще в 2024 году были удары по объектам Объединенной газотранспортной системы Украины, в частности по крупным газораспределительным комплексам", — объясняет Фокусу Попенко.

По его словам, одними из ключевых целей стали узловые объекты, которые отвечают за транзит и распределение газа между регионами.

"Было два или три удара по большому газораспределительному комплексу в Лубнах. Это стратегический узел, который обеспечивает переход газа с востока на запад страны и распределяет его сразу на пять-шесть областей. Также удары фиксировались в Запорожье, Киеве, Сумах, Харькове. Во Львове, по разным оценкам, прилетало пять-шесть раз — в том числе по объектам, связанным с газохранилищами", — говорит он.

Эксперт отмечает: в отличие от электроэнергетики, последствия ударов по газовой системе не всегда заметны сразу.

"Газовая система инерционная. Есть хранилища, есть перераспределение, есть облгазы в каждой области. Поэтому сказать, за какое именно время Россия может "положить" всю ГТС, чрезвычайно сложно. Для этого нужна глубокая техническая оценка, а такая информация, к счастью, не является публичной", — отмечает Попенко.

Об этом же говорил еще в начале осени 2025 года и военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, обращая внимание на отложенный характер последствий ударов по газовым объектам.

"Поражение газовых хранилищ или распределительных станций не дает мгновенного эффекта. Система определенное время работает за счет запасов и перераспределения, но дальше начинаются проблемы — снижение давления, локальные ограничения, перебои для промышленности, а впоследствии и для бытовых потребителей", — объяснял Снегирев.

В то же время Попенко обращает внимание на еще одну уязвимую точку — газодобычу.

"Основная добыча газа сосредоточена на западе и в центре страны. Полтавская область, Шебелинка, объекты ДТЭК — все это неоднократно было под обстрелами. Я не исключаю, что часть мощностей там уже остановили или законсервировали из-за повреждений".

Снегирев уточняет: удары по добыче и распределению опасны именно в отопительный период, когда любые сбои быстро ощущают миллионы потребителей.

"Ремонт после ударов по газовым хранилищам и распределительным станциям может длиться несколько суток. Но если такие повреждения случаются в холодный период, даже короткие перебои становятся критическими", — отметил эксперт.

Атака на газовые объекты: возможен ли сценарий "как с энергетикой"

Сравнивая газовую сферу с электроэнергетикой, эксперт отмечает: скорость разрушения может быть разной, но логика — похожа.

"Если вспомнить энергетику, то интенсивные обстрелы начались в конце лета — и уже через несколько месяцев мы фактически потеряли большую часть генерации. Четыре месяца — и система была выбита. Если предположить, что Россия перейдет к такой же интенсивности ударов по газу, сценарий может быть очень жестким".

Снегирев при этом отмечает, что в газовой сфере такой сценарий будет выглядеть иначе — не как одномоментный обвал, а как серия региональных сбоев.

"Речь не о полном исчезновении газа по всей стране. Но серия ударов по хранилищам и распределительным станциям может создать условные "газовые блэкауты" — когда в отдельных регионах газ подается с перебоями или с критически низким давлением", — говорит он.

Даже без полного уничтожения газовой системы удары могут привести к нестабильной работе сетей.

"Если бить по ключевым узлам, результат будет один — пониженное давление в системе. А это означает проблемы с отоплением, горячей водой, рост аварийности. Фактически вся страна начнет жить в режиме, в котором сегодня живут наиболее проблемные районы крупных городов, например Троещина", — продолжает Попенко.

Эксперты напоминают, что подобные сигналы уже фиксировались ранее — как резкое падение давления, так и опасные скачки в системе, когда газовое оборудование работало нестабильно.

Следующая зима — ключевой риск

Наибольшую угрозу эксперты видят не только в текущем сезоне, а в перспективе.

"Даже если кто-то говорит, что к весне станет легче, никто не отменял следующую зиму. По всем признакам война не завершится в ближайшее время. А подготовить жилой фонд к такому сценарию — особенно в Киеве — за один год нереально", — считает Попенко.

По его оценкам, только в столице речь идет о более тысячи многоквартирных домов, которые нуждаются в системной модернизации, но времени на это уже практически нет.

"Сценарии могут быть действительно апокалиптическими. Вопрос не в том, могут ли бить по газу — они уже бьют. Вопрос в масштабе и продолжительности. И если газ станет следующей главной целью, последствия будут долгими, тяжелыми и болезненными", — резюмирует Попенко.

Напомним, во время удара по Львову 9 января городской голова Андрей Садовый сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры и отмечал, что в поселке Рудное исчез газ из-за срабатывания автоматики от взрывной волны.

В Министерстве энергетики 9 декабря сообщали об атаке россиян на газовую инфраструктуру Украины и разрушениях на объектах в результате обстрелов.