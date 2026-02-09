"Следите за горелками на котлах": во Франковске и Львовской области произошли перебои с газом

В соцсетях жалуются на проблемы с газоснабжением в Винниках Львовской области и в Ивано-Франковске. Горожане пишут о слабом давлении газа.

На перебои с газом в Ивано-Франковске пожаловались подписчики Telegram-канала "Ивано-Франковск 24/7" вечером 8 февраля. Также паблик "Типичный Львов" писал о пониженном давлении в домах в городе Винники Львовской общины и окружающих населенных пунктах.

В соцсетях жалуются на перебои с газом в Ивано-Франковске Фото: скриншот

Председатель офиса Львовской общины в Винниках Богдан Шустер предупредил горожан о проблемах с газоснабжением.

"В Винниках (и не только) перебои с газом! Следите за горелками на котлах!" — написал он в Facebook.

Глава офиса Львовской общины в Винниках предупредил о перебоях с газом Фото: скриншот

Причина пониженного давления газа пока не известна. Официальной информации о перебоях с газоснабжением в Ивано-Франковске на момент публикации новости не было.

Между тем в Сумском филиале ООО "Газораспределительные сети Украины" 9 февраля призвали жителей населенных пунктов Довжик, Оленинское и Чупаховка временно ограничить потребление природного газа и минимально использовать газовые приборы до завершения ремонтных работ, чтобы стабилизировать давление в сети и предотвратить отключения. По состоянию на 8:54 сообщалось, что давление стабилизировано.

Напомним, во время удара по Львову 9 января городской голова Андрей Садовый сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры и отмечал, что в поселке Рудное исчез газ из-за срабатывания автоматики от взрывной волны.

В Министерстве энергетики 9 декабря сообщали об атаке россиян на газовую инфраструктуру Украины и разрушениях на объектах в результате обстрелов.