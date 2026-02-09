"Пильнуйте пальники на котлах": у Франківську та на Львівщині сталися перебої з газом

В соцмережах скаржаться на проблеми з газопостачанням у Винниках Львівської області та в Івано-Франківську. Містяни пишуть про слабкий тиск газу.

На перебої з газом в Івано-Франківську поскаржилися підписники Telegram-каналу "Івано-Франківськ 24/7" ввечері 8 лютого. Також паблік "Типовий Львів" писав про понижений тиск в будинках у місті Винники Львівської громади та навколишніх населених пунктах.

В соцмережах скаржаться на перебої з газом в Івано-Франківську Фото: скриншот

Голова офісу Львівської громади у Винниках Богдан Шустер попередив містян про проблеми з газопостачанням.

"У Винниках (і не тільки) перебої з газом! Пильнуйте пальники на котлах!" — написав він у Facebook.

Голова офісу Львівської громади у Винниках попередив про перебої з газом Фото: скриншот

Причина зниженого тиску газу наразі не відома. Офіційної інформації щодо перебоїв з газопостачанням в Івано-Франківську на момент публікації новини не було.

Тим часом у Сумській філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" 9 лютого закликали жителів населених пунктів Довжик, Оленинське та Чупахівка тимчасово обмежити споживання природного газу та мінімально використовуати газові прилади до завершення ремонтних робіт, щоб стабілізувати тиску у мережі та запобігти відключенням. Станом на 8:54 повідомлялося, що тиск стабілізовано.

Нагадаємо, під час удару по Львову 9 січня міський голова Андрій Садовий повідомляв про пошкодження об'єкта критичної інфраструктури та зазначав, що у селищі Рудне зник газ через спрацювання автоматики від вибухової хвилі.

В Міністерстві енергетики 9 грудня повідомляли про атаку росіян на газову інфраструктуру України та руйнування на об'єктах внаслідок обстрілів.