Без газа следующей зимой. Как решить проблему дефицита и обеспечить страну голубым топливом

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РЕШЕНИЕ ДЕФИЦИТА ГАЗА — КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ К ОЗП 2025–2026 гг.

На этой неделе в большинстве регионов Украины заканчивается третий подряд тяжелый отопительный сезон в условиях широкомасштабной агрессии. Большинство отечественных и международных экспертов не верили в возможность пройти его без тотальных долговременных ограничений. Но благодаря ВСУ, профессиональной, самоотверженной работе отечественных энергетиков, а также рекордно теплой зиме ОЗП пройден лучше самых оптимистичных прогнозов.

Однако, следует отметить, что из-за массированных воздушных атак агрессора по объектам газодобычи и в результате выхода из ОЗП с исторически низкими объемами активного газа (менее 1 млрд м3) образовалась сложнейшая проблема по накоплению газа к началу следующего отопительного сезона. Дефицит газа в 2025 г. по оптимистическому прогнозу составит 3,3–3,9 млрд м3, в деньгах это $1,9–$2,2 млрд. Такую дополнительную финансовую нагрузку НАК "Нафтогаз Украины" из-за необходимости импортировать указанный объем до конца года, чтобы обеспечить газом население и предприятия теплокоммунэнерго, компания, по моему убеждению, самостоятельно не потянет.

Этот прогноз не учитывает резкого сокращения добычи собственного газа в результате российских атак, который после последних атак остается на 25% ниже относительно уровня в январе 2025 г. С учетом разрушений и сокращения добычи общий дефицит может вырасти до 7,3–7,9 млрд м3, что, по прогнозам, будет стоить $4,1–4,5 млрд. Чтобы не допустить такого сценария, нужно безотлагательно инвестировать в восстановление разрушенной инфраструктуры всех предприятий, играющих серьезную роль в газообеспечении страны.

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При существующей монополизированной модели газового рынка, НАК "Нафтогаз Украины" самостоятельно не справится с задачей покрытия дефицита в газовом балансе. Во-первых, компания не обладает для этого достаточными средствами, и во-вторых, коммерческая составляющая, при которой она продает газ на внутреннем рынке значительно дешевле, чем покупает по импорту, больше работать не способна.

Основная проблема компании — поставка льготного газа для производителей электроэнергии на газовых установках. Так, в 2025 г. она планирует потратить 3,0–3,4 млрд м3 газа на субсидирование газовой генерации, в том числе так называемой "распределенной газовой генерации", которая производит электроэнергию, сжигая природный газ. "Нафтогаз" вынужден продавать эти объемы газа по 8 750 – 13 750 грн за тысячу м3 (без НДС) при коммерческой цене в 16 600 грн за тысячу м3 (без НДС). В текущем году НАК "Нафтогаз Украины" потеряет 16–18 млрд грн на субсидировании производителей электроэнергии из природного газа. Этих денег хватило бы на импорт 0,7–0,8 млрд м3 газа.

Считаю, что в данной ситуации к процессу импорта и заполнения ПХГ должны присоединиться украинские и европейские трейдеры и крупные потребители газа. Для этого необходимо как можно скорее переходить на европейскую модель газового либерализованного рынка с обеспечением market coupling.

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