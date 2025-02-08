Третья мировая уже идет: почему война в Украине — только начало, и ради чего все это

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АНТЕ БЕЛЛУМ

Когда меня спрашивают, начнется ли Третья мировая война, я отвечаю — она уже идет!

Да, пока что в основном воюют две страны — Россия и Украина (на стороне России уже немного КНДР). Однако уровень вовлеченности — абсолютно планетарный. С одной стороны — коалиция Рамштайн, более 50 стран с нескольких континентов, которые поддерживают Украину. С другой стороны — Иран, Китай и КНДР, которые тем или иным образом поддерживают Россию.

Однако конец или замораживание российско-украинской войны вовсе не будет означать завершение Третьей мировой. Наоборот, маховик Третьей мировой только начал раскручиваться.

На спусковой крючок нажал Владимир Путин, который напал на Украину. Он начал чисто колониальную войну, пытаясь вернуть под свой контроль Украину, восстановить советскую империю и таким образом запугать мир, чтобы выкроить себе сферы влияния.

Запугать мир ему в определенной степени удалось. Единственной, кто не испугался, стала сама Украина, поэтому игра в империализм Путину не удалась. Колониальные войны — это ХІХ-е – начало ХХ-го столетия, но именно споры из-за колоний стали одной из основных причин начала разрушительной Первой мировой войны.

Кто не помнит историю — тот обречен на ее повторение. Конечно, Путин изображал из себя мыслителя, он писал псевдоисторические статьи на тему "кто создал Украину". Он сносил мозг Такеру Карлсону, рассказывая ему о печенегах, но Путин не знает историю. Он не сделал из нее никаких выводов, иначе он бы не начал эту войну.

Нарушив (впервые после Второй мировой войны) границы другого государства — Украины, Путин нарушил международное право. Он стал убийцей и преступником. Но в то же время он показал, что международное право не работает, а те надгосударственные институты, которые способны обеспечивать верховенство права, а также наказывать преступников — неэффективны.

Потому что если бы они были эффективными — Путин уже висел бы в петле, как когда-то последователи Гитлера.

Вторая мировая война закончилась Нюрнбергом — чем закончится Третья? Фото: Getty Images

Эффективна ли, например, ООН? А эта организация, кстати, была создана после Второй мировой войны для поддержания и укрепления мира. То есть для недопущения новых войн. ООН не является эффективной! Причем как раз из-за роли России. Влияние ООН как организации, поддерживающей мир и предотвращающей войны, сегодня приближается к абсолютному нулю.

Об этом и говорит Дональд Трамп! Он прямо заявляет, что ООН не выполняет своего предназначения и плохо управляется. Дональд Трамп критикует НАТО, выводит США из ВОЗ, выводит свою страну из Совета безопасности ООН по правам человека.

Логика проста. Если те или иные надгосударственные организации, благодаря Путину, показали свою полную неэффективность, значит, их существование не имеет смысла. Если оно не имеет смысла, значит, эти организации необходимо демонтировать. Сейчас Трамп этим активно занимается. И у него нашлись последователи: Аргентина вышла из ВОЗ, а Израиль — из Совета безопасности ООН по правам человека.

И это только начало. Старое мировое устройство, сформированное после Второй мировой войны, отжило свое. Оно показало свою недееспособность и начало рассыпаться. Есть ли у Дональда Трампа проект нового мирового устройства — большой вопрос. Но когда рушится старая глобальная система отношений, то на ее месте обязательно должна появиться новая. Глобальное перераспределение всегда приводит к глобальным потрясениям. Так работает история. А глобальное потрясение — это мировая война.

Двум мировым, большим войнам всегда предшествовали относительно небольшие войны. Наша война длится 3 года. Или все 11. Но она действительно относительно небольшая по сравнению с тем, что может быть дальше. На мой взгляд, мир уже пересек стадию, когда прозвучали выстрелы в Сараево или первые немецкие танки прорвали границу Польши.

Путин запустил войну, но он ее не закончит. Он не будет среди тех, кто создаст новое мировое устройство. Потому что он мыслит категориями начала XX века, а на дворе — уже давно ХХІ век. Поэтому его армия уже воюет на ослах. Колониальные войны — это прошлое. Будущее — это войны дронов, автономных роботизированных систем, искусственного интеллекта. Очертания этого уже демонстрирует российско-украинская война.

Закончится ли она? Думаю, что да. Но большой Третий мировой конфликт только начался. Его конфигурация еще не определилась. Но нам крайне необходимо правильно выбрать сторону. Остаться в стороне вряд ли получится.

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