Третя світова вже йде: чому війна в Україні — тільки початок, і заради чого все це

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ANTE BELLUM

Коли мене питають, чи почнеться Третя світова війна, я відповідаю — вона вже йде!

Так, поки що в основному воюють дві країни — Росія та Україна (на боці Росії вже трохи КНДР). Проте рівень залученості — абсолютно планетарний. З одного боку — коаліція Рамштайн, понад 50 країн з кількох континентів, які підтримують Україну. З другого боку — Іран, Китай та КНДР, котрі у той чи інший спосіб підтримують Росію.

Проте кінець або замороження російсько-української війни зовсім не означатимуть завершення Третьої світової. Навпаки, маховик Третьої світової лише почав розкручуватись.

На спусковий гачок натиснув Володимир Путін, який напав на Україну. Він почав суто колоніальну війну, намагаючись повернути під свій контроль Україну, поновити радянську імперію й у такий спосіб залякати світ, щоб викроїти собі сфери впливу.

Залякати світ йому певною мірою вдалося. Єдиною, хто не злякався, стала сама Україна, тому гра в імперіалізм Путіну не вдалася. Колоніальні війни — це ХІХ-те – початок ХХ-го сторіччя, але саме суперечки через колонії стали однією з основних причин початку руйнівної Першої світової війни.

Хто не пам'ятає історію — той приречений на її повторення. Звісно, Путін вдавав із себе мислителя, він писав псевдоісторичні статті на тему "хто створив Україну". Він зносив мозок Такеру Карлсону, розповідаючи йому про печенігів, але Путін не знає історію. Він не зробив з неї жодних висновків, бо інакше він би не почав цю війну.

Порушивши (вперше після Другої світової війни) кордони іншої держави — України, Путін порушив міжнародне право. Він став убивцею та злочинцем. Але водночас він показав, що міжнародне право не працює, а ті наддержавні інституції, які здатні забезпечувати верховенство права, а також карати злочинців — неефективні.

Бо якби вони були ефективними — Путін вже висів би у петлі, як колись послідовники Гітлера.

Друга світова війна закінчилася Нюрнбергом — чим закінчиться Третя? Фото: Getty Images

Чи є ефективною, наприклад, ООН? А ця організація, до речі, була створена після Другої світової війни задля підтримання та зміцнення миру. Тобто задля недопущення нових воєн. ООН не є ефективною! Причому якраз через роль Росії. Вплив ООН як організації, що підтримує мир та запобігає війнам, на сьогодні наближається до абсолютного нуля.

Про це і каже Дональд Трамп! Він прямо заявляє, що ООН не виконує свого призначення й погано керується. Дональд Трамп критикує НАТО, виводить США з ВООЗ, виводить свою країну з Ради безпеки ООН з прав людини.

Логіка проста. Якщо ті чи інші наддержавні організації, дякуючи Путіну, показали свою повну неефективність, значить, їх існування не має сенсу. Якщо воно не має сенсу, значить, ці організації необхідно демонтувати. Зараз Трамп цим активно займається. Й у нього знайшлися послідовники: Аргентина вийшла з ВООЗ, а Ізраїль — з Ради безпеки ООН з прав людини.

І це лише початок. Старий світовий устрій, сформований після Другої світової війни, віджив своє. Він показав свою недієздатність й почав розсипатися. Чи має Дональд Трамп проєкт нового світового устрою — велике питання. Але коли руйнується стара глобальна система відносин, то на її місці обов'язково повинна з'явитись нова. Глобальний перерозподіл завжди призводить до глобальних потрясінь. Так працює історія. А глобальне потрясіння — це світова війна.

Двом світовим, великим війнам завжди передували відносно невеликі війни. Наша війна триває 3 роки. Або всі 11. Але вона справді відносно невелика, як порівняти з тим, що може бути далі. На мою думку, світ вже перетнув стадію, коли пролунали постріли у Сараєво або перші німецькі танки прорвали кордон Польщі.

Путін запустив війну, але він її не закінчить. Він не буде серед тих, хто створить новий світовий устрій. Бо він мислить категоріями початку XX сторіччя, а на дворі — вже давно ХХІ сторіччя. Тому його армія вже воює на віслюках. Колоніальні війни — це минуле. Майбутнє — це війни дронів, автономних роботизованих систем, штучного інтелекту. Обриси цього вже демонструє російсько-українська війна.

Чи закінчиться вона? Думаю, що так. Але великий Третій світовий конфлікт тільки почався. Його конфігурація ще не визначилася. Але нам конче необхідно правильно обрати сторону. Залишитися осторонь навряд чи вийде.

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