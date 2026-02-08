Только Трамп способен остановить войну: Сибига призывает ускорить мирные переговоры, — Reuters

Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину необходимо лично обсудить самые сложные вопросы, которые остались нерешенными в рамках переговоров. При этом, лишь Дональд Трамп сможет добиться реального мирного соглашения, считает министр иностранных дел Украины.

Украина хочет ускорить усилия по прекращению войны при посредничестве США, прежде чем Америка будет отвлечена промежуточными выборами в Конгресс. Об этом Reuters заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Только Трамп может остановить войну", — заявил Сибига агентству.

По словам министра, в мирном плане из 20 пунктов, который лег в основу трехсторонних переговоров, остаются нерешенными лишь "несколько" пунктов.

"Самое чувствительное и самое сложное, с которым нужно иметь дело на уровне лидеров", — отметил Сибига.

При этом, по ключевым вопросам обе стороны не достигли согласия. Россия требует, чтобы Украина отказалась от территории Донецкой области, которые контролирует Киев. В свою очередь Украина настаивает на возвращении Запорожской АЭС, которая находится на оккупированной Россией территории.

Украина добивается гарантий безопасности от Запада

Сейчас Украина сосредоточена на получении западных гарантий безопасности для сдерживания возможной будущей российской агрессии после вступления в силу прекращения огня. США, по словам Сибиги, подтвердили Украине, что готовы ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе, хотя в Украине и не будет американских солдат.

При этом некоторые страны, кроме Великобритании и Франции, также подтвердили свою готовность ввести войска в Украину в качестве сил сдерживания, отметил Сибига, отказавшись их назвать.

Военные США должны обеспечить "резерв" в области безопасности для поддержки мирного соглашения, отметил глава внешнеполитического ведомства, добавив, что он не верит в инфраструктуру или архитектуру безопасности без непосредственного участия американцев.

Также Сибига заявил, что решение любой страны в ходе мирного урегулирования признать суверенитет России над Крымом или Донбассом, будет "юридически ничячтожным".

"Мы никогда этого не признаем", — подчеркнул министр, добавив, что это будет нарушением международного права.

Напомним, 7 февраля Трамп сделал заявление о переговорах с Украиной и Россией по окончанию войны.

6 февраля агентство Reuters сообщило, что США и Украина обсудили возможность достижения мира с Россией уже в марте 2026 года, а проведение выборов в Украине — в мае.