Тільки Трамп здатний зупинити війну: Сибіга закликає прискорити мирні переговори, — Reuters

Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну необхідно особисто обговорити найскладніші питання, які залишилися невирішеними в рамках переговорів. При цьому, лише Дональд Трамп зможе домогтися реальної мирної угоди, вважає міністр закордонних справ України.

Україна хоче прискорити зусилля з припинення війни за посередництва США, перш ніж Америка буде відволічена проміжними виборами до Конгресу. Про це Reuters заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Тільки Трамп може зупинити війну", — заявив Сибіга агентству.

За словами міністра, у мирному плані з 20 пунктів, який ліг в основу тристоронніх переговорів, залишаються невирішеними лише "декілька" пунктів.

"Найчутливіше і найскладніше, з яким потрібно мати справу на рівні лідерів", — зазначив Сибіга.

При цьому, з ключових питань обидві сторони не досягли згоди. Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від території Донецької області, які контролює Київ. Своєю чергою Україна наполягає на поверненні Запорізької АЕС, яка розташована на окупованій Росією території.

Україна домагається гарантій безпеки від Заходу

Наразі Україна зосереджена на отриманні західних гарантій безпеки для стримування можливої майбутньої російської агресії після набуття чинності припинення вогню. США, за словами Сибіги, підтвердили Україні, що готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі, хоча в Україні й не буде американських солдатів.

Водночас деякі країни, крім Великої Британії та Франції, також підтвердили свою готовність ввести війська в Україну як сили стримування, зазначив Сибіга, відмовившись їх назвати.

Військові США мають забезпечити "резерв" у сфері безпеки для підтримки мирної угоди, зазначив глава зовнішньополітичного відомства, додавши, що він не вірить в інфраструктуру або архітектуру безпеки без безпосередньої участі американців.

Також Сибіга заявив, що рішення будь-якої країни під час мирного врегулювання визнати суверенітет Росії над Кримом або Донбасом, буде "юридично нікчемним".

"Ми ніколи цього не визнаємо", — наголосив міністр, додавши, що це буде порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, 7 лютого Трамп зробив заяву про переговори з Україною і Росією після закінчення війни.

6 лютого агентство Reuters повідомило, що США та Україна обговорили можливість досягнення миру з Росією вже в березні 2026 року, а проведення виборів в Україні — у травні.