Метро без света, автобусы вместо троллейбусов: как Киев, Одесса и Харьков готовятся к отключению электричества

Масштабные отключения электроэнергии могут существенно повлиять на работу общественного транспорта в Киеве и других крупных городах Украины. Фокус разобрался, чего следует ожидать жителям столицы, Одессы и Харькова в случае полного блэкаута.

В столице уже подготовлены резервные автобусы, запасы топлива и альтернативные маршруты на случай остановки трамваев и троллейбусов, а у метрополитена есть резервные схемы электроснабжения. В то же время полный блэкаут может привести к временной остановке движения поездов, а станции метро продолжат работать в качестве укрытий. Свои планы на случай длительного отключения электроэнергии разрабатывают также в Одессе и Харькове, как стало известно Фокусу.

Как будет функционировать наземный транспорт Киева без электричества

По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в столице имеется резерв автобусов, которые должны обеспечить перевозку пассажиров в случае длительного отключения электроэнергии и остановки наземного электротранспорта.

Видео дня

В ведомстве пояснили, что алгоритм действий уже отрабатывался во время предыдущих энергетических кризисов — в частности, зимой 2022–2023 годов и в январе–марте 2026 года.

В зависимости от масштаба проблем с электроснабжением предусмотрены два основных сценария.

Локальные отключения. Если на отдельных участках не будет электроэнергии, транспортники смогут запустить дополнительные автобусы или изменить маршруты уже работающих. Это позволит частично компенсировать остановку электротранспорта.

Если на отдельных участках не будет электроэнергии, транспортники смогут запустить дополнительные автобусы или изменить маршруты уже работающих. Это позволит частично компенсировать остановку электротранспорта. Масштабное отключение электроэнергии. Если трамваи и троллейбусы не смогут работать на большинстве маршрутов, город организует временные автобусные маршруты по основным направлениям движения электротранспорта.

В случае ограничений в работе метрополитена также предусмотрена корректировка отдельных автобусных маршрутов.

Важно, что резерв автобусов — это не единственная составляющая плана. По информации КГГА, для обеспечения работы транспорта поддерживаются постоянные запасы топлива. Кроме того, к автобусным перевозкам могут привлечь водителей троллейбусов и трамваев КП "Киевпастранс", имеющих соответствующие удостоверения на право управления автобусами.

Таким образом, город рассчитывает задействовать не только имеющийся автобусный парк, но и кадровый ресурс предприятия.

Будет ли работать киевское метро во время полного отключения электроэнергии

Отдельный вопрос — функционирование метрополитена, ведь именно метро обеспечивает значительную часть пассажирских перевозок в столице. В КП "Киевский метрополитен" пояснили, что электроснабжение метро осуществляется от энергосистемы Киева. В то же время все подстанции объединены в единую систему внешнего электропитания. Это позволяет перераспределять электроэнергию и использовать резервные схемы в случае аварий.

Однако возможности метрополитена зависят от ситуации в энергосистеме. В случае ограниченного электроснабжения предприятие может сократить количество поездов на отдельных линиях или по всей сети. Если ситуация станет критической, движение поездов и эскалаторов может быть временно приостановлено.

В случае полного отключения электроэнергии подземные станции будут продолжать функционировать в качестве убежищ.

В метрополитене пояснили, что даже в случае полного отключения напряжения в городской сети системы жизнеобеспечения станций будут работать от резервных источников питания.

Речь идет о:

освещение станций;

вентиляцию;

системы связи;

водоснабжение и водоотведение;

системы управления;

пожарную сигнализацию.

Следовательно, необходимо различать работу метро как транспортной системы и его функционирование в качестве защитного сооружения. Даже если поезда не будут курсировать, подземные станции должны оставаться пригодными для пребывания людей.

Как следует вести себя пассажирам в метро, если отключится свет

Подземные станции Киева выполняют не только транспортную функцию, но и используются в качестве укрытий. Поэтому во время длительного отключения электроэнергии пассажирам важно соблюдать правила пребывания на станциях.

Метрополитен рекомендует заранее подготовить вещи, которые могут понадобиться во время длительного пребывания в укрытии.

В частности, следует иметь при себе:

документы и необходимые лекарства;

питьевую воду и запас еды;

средства личной гигиены;

заряженный телефон и powerbank;

теплую одежду и вещи для детей, если они находятся с вами.

Для длительного пребывания в укрытии рекомендуется запастись продуктами на два суток.

В то же время существуют ограничения на размещение вещей. Нельзя загромождать проходы, выходы и пути эвакуации. Палатки и матрасы не должны мешать передвижению других людей. Также запрещено приносить легковоспламеняющиеся вещества и громоздкие предметы, которые могут представлять опасность.

Пассажирам необходимо выполнять указания сотрудников метрополитена и внимательно следить за объявлениями, отмечают в КГГА.

Какие автобусы уже заменяют трамваи и троллейбусы в Киеве

Планирование резервных перевозок — это не просто теоретический сценарий. В начале ноября 2026 года Киев уже столкнулся с необходимостью временно приостановить работу наземного электротранспорта из-за критической ситуации в энергосистеме.

С вечера 3 ноября в столице приостановили движение трамваев и троллейбусов. Причиной стали последствия российских обстрелов и сложная ситуация с электроснабжением.

Для частичной компенсации перевозок запустили автобусы, дублирующие маршруты электротранспорта.

По информации КГГА, количество таких машин зависит от имеющегося транспорта, водителей, пассажиропотока и ситуации в городе. В то же время в городской администрации подчеркнули, что автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта.

Пассажирам рекомендуется проверять актуальные расписания и изменения в работе транспорта на сайте КП "Киевпастранс".

Смогут ли автобусы заменить метро и что станет с мостами через Днепр

Даже при наличии резервного автобусного парка полностью компенсировать работу метрополитена будет чрезвычайно сложно.

Причина заключается не только в количестве автобусов. Киевская транспортная система рассчитана на большие пассажиропотоки, а замена метро наземным транспортом повлечет за собой дополнительную нагрузку на дороги, остановки и транспортные развязки.

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов обращал внимание на то, что для перевозки пассажиров метро потребовалось бы огромное количество дополнительных автобусов. По его оценкам, на отдельных маршрутах вместо 20 автобусов могло бы потребоваться около 100.

Кроме того, инфраструктура остановок и улиц не рассчитана на одновременное обслуживание такого количества автомобилей. Поэтому даже если в городе появится дополнительный транспорт, это не гарантирует обычного времени ожидания и скорости передвижения.

Этот вопрос особенно актуален для сообщения между левым и правым берегами Днепра. В ноябре ситуация осложнилась после повреждения Северного моста в результате российской атаки. Движение по нему временно ограничили, а транспортные потоки пришлось перенаправить. 8 ноября движение по мосту частично возобновили, но вопрос о резервных схемах сообщения остался актуальным.

В этом контексте важно не только функционирование мостов, но и распределение транспортной нагрузки между ними.

Мэр Киева Виталий Кличко обращал внимание на то, что через столицу проходит значительный транзитный транспорт, который создает дополнительную нагрузку на мостовую инфраструктуру.

По его словам, после повреждения мостов город уже использовал автобусные маршруты для организации альтернативного сообщения между берегами. В частности, речь идет о маршруте 1М, который дублировал часть маршрута "красной ветки" метро.

В то же время Кличко признал, что автобусами невозможно полностью заменить метрополитен.

"У нас больше автобусов, чем водителей", — отметил мэр, объясняя кадровые ограничения.

8 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство, МВД и СНБО разрабатывают резервные транспортные схемы для столицы. Среди задач — определение необходимого количества транспорта и реорганизация дорожного движения на отдельных участках.

Будет ли в Киеве бесплатный проезд на автобусах

Еще один вопрос, привлекший внимание киевлян в ноябре, — возможное введение бесплатного проезда в наземном общественном транспорте. Владимир Зеленский поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте столицы. Также речь шла о необходимости обеспечить достаточный резерв автобусов для Киева.

В сообщении президента отмечалось, что эта инициатива связана с необходимостью обеспечить бесперебойную и доступную работу транспорта в условиях возможных сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.

Однако важно понимать: поручение разработать программу ещё не означает, что бесплатный проезд уже введён.

Отдельно остается вопрос: будет ли эта инициатива касаться только муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев или также частных перевозчиков.

Мэр Виталий Кличко, комментируя эту инициативу, обратил внимание на кадровую проблему. По его словам, Киев имеет возможность дополнительно вывести на маршруты 25 автобусов, однако для этого требуется не менее 50 водителей категории D.

Мэр также заявил о задолженности государства перед столицей по компенсации расходов на перевозку льготников.

Как готовятся к отключениям электроэнергии в Одессе: более 400 автобусов вместо электротранспорта

Проблема замены электротранспорта автобусами актуальна не только для Киева. В Одессе также разрабатывают план обеспечения пассажирских перевозок на случай длительных отключений электроэнергии. По информации издания "Одесса Life", в случае масштабного отключения электроэнергии город рассматривает возможность задействования 430–450 автобусов, которые должны заменить трамваи и троллейбусы. Это могут быть частные автобусы и дополнительный социальный транспорт.

Этот вопрос обсуждался на заседании транспортной комиссии Одесского городского совета. Одна из задач — обеспечение пассажирских перевозок в случае, если электротранспорт не сможет работать из-за отсутствия электроэнергии.

Кроме того, Одесса рассчитывает на помощь других городов. В частности, по информации местных транспортных изданий, Днепр должен передать семь больших автобусов в бесплатное пользование. Также город может получить дополнительную поддержку от других общин.

В то же время остается ряд практических вопросов.

В частности, на заседании транспортной комиссии не уточнили, какими именно автобусами планируют заменить электротранспорт, как будут оплачивать работу частных перевозчиков, кто будет обеспечивать топливо и техническое обслуживание транспортных средств.

Это важный момент, ведь само наличие автобусов ещё не гарантирует их выхода на маршруты. Для организации перевозок нужны водители, топливо, техническая готовность транспорта и финансирование.

Также остается открытым вопрос о стоимости проезда. Частные перевозчики могут работать по коммерческим тарифам, которые отличаются от стоимости проезда в городском электротранспорте. Другой вариант — сохранение обычных тарифов и льгот, но тогда дополнительные расходы придется покрывать из городского бюджета.

Почему Харьков может ввести бесплатный общественный транспорт, а Киев — нет

Харьков уже несколько лет имеет опыт бесплатного пользования коммунальным общественным транспортом. Эта модель была введена в мае 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России. Однако эксперты предупреждают: механически переносить харьковский опыт на Киев не стоит, поскольку транспортные и финансовые условия двух городов существенно различаются.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин объясняет эту разницу, прежде всего, пассажиропотоком. Когда в Харькове ввели бесплатный проезд, город переживал массовый отток населения из-за боевых действий и постоянных обстрелов. Соответственно, общественным транспортом пользовалось значительно меньше людей, чем в обычных условиях.

"Людей ездило значительно меньше, чем могло бы", — пояснил эксперт.

В Киеве ситуация иная: в столице значительно больше пассажиропотока, а её транспортная система требует существенных затрат на содержание, ремонт и обслуживание. Поэтому введение бесплатного проезда может создать дополнительную нагрузку на городской бюджет.

По оценке Шевчишина, полностью бесплатный транспорт может обходиться Киеву примерно в 500 млн грн в месяц. Эксперт также отметил, что даже нынешние тарифы не покрывают всех расходов на перевозки, а разницу уже компенсирует городской бюджет.

Другой экономический эксперт Олег Устенко обращает внимание на дефицит государственного и местных бюджетов. В таких условиях возникает вопрос: кто именно будет финансировать новую программу — столица, государственный бюджет или международные партнеры?

В то же время речь идет не только о деньгах. Бесплатный проезд сам по себе не увеличит количество автобусов, не решит проблему нехватки водителей и не улучшит пропускную способность дорог. То есть даже после отмены оплаты пассажиры могут столкнуться с переполненным транспортом и длительным ожиданием.

Итак, харьковская модель показывает, что бесплатный общественный транспорт в украинских городах возможен, но его эффективность зависит от финансовых возможностей местного самоуправления и количества пассажиров. Для Киева главным вызовом остается не только стоимость билета, но и способность обеспечить достаточное количество исправных автобусов, водителей и стабильное транспортное сообщение в условиях энергетического кризиса.

Смогут ли украинские города полностью перейти на автобусы во время отключения электроэнергии

Опыт Киева, Одессы и Харькова показывает, что автобусы остаются основным резервным вариантом на случай остановки наземного электротранспорта. Однако их возможности имеют объективные ограничения.

Прежде всего речь идет о пропускной способности дорог. Трамваи и метро могут перевозить значительное количество пассажиров за один рейс, тогда как автобусам требуется большее количество транспортных средств для обеспечения аналогичного пассажиропотока.

Дополнительной проблемой становится нехватка водителей, особенно если приходится одновременно заменять несколько видов электротранспорта.

Еще один фактор — состояние дорожной инфраструктуры. В Киеве ситуацию осложняет необходимость поддерживать сообщение между двумя берегами Днепра, а также возможные ограничения движения по мостам.

Поэтому в условиях масштабного отключения электроэнергии пассажирам следует быть готовыми к изменениям в привычном режиме работы общественного транспорта:

автобусы могут курсировать по измененным маршрутам;

интервалы между рейсами могут увеличиваться;

на отдельных направлениях возможны дополнительные пересадки;

время в пути может значительно увеличиться;

движение метро может быть ограничено или временно приостановлено, хотя станции метро будут продолжать работать в качестве убежищ.

Главное, что следует понимать пассажирам: резервные автобусы призваны обеспечить транспортное сообщение, но не гарантируют полноценную замену метро, трамваев и троллейбусов.

Жителям Киева и других крупных городов следует следить за оперативными сообщениями местных властей и транспортных предприятий. Особенно это касается изменений автобусных маршрутов, работы мостов и графиков движения во время ограничений энергоснабжения.

Ранее "Фокус" также рассматривал вопрос о том, могут ли в Киеве полностью остановить работу метро и ввести специальные пропуска.

А в другом материале редакция объясняла, как будет работать киевское метро в случае полного отключения электроэнергии.