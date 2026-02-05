Вход только по спецпропускам: возможна ли полная остановка электротранспорта в Киеве

Из-за длительных отключений света в крупных городах Украины может быть затруднено движение общественного транспорта. В частности, в Киеве и Харькове уже была зафиксирована остановка метрополитена.

В то же время нельзя исключать сценария, при котором электронный общественный транспорт может быть остановлен полностью. Могут ли автобусы компенсировать потребности в общественном транспорте и какие решения могут ввести власти — объяснили транспортные эксперты в комментарии изданию Telegraf.

В частности инженер и транспортный эксперт, директор компании "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов объяснил, что электротранспорт обеспечивает немалое количество перевозок.

Так, по данным Государственной службы статистики, за полгода 2025-го его услугами воспользовались 786,9 млн раз, в то время как автомобильным транспортом осуществлена перевозка лишь 612 млн пассажиров.

Насколько сложной может быть ситуация с общественным транспортом в Киеве

Беспалов напоминает, что Киев во время полномасштабной войны уже сталкивался с чрезвычайно сложной ситуацией, когда из-за аварии на участке "синей" ветки метро "Демеевская" — "Лыбедская" частично не работал метрополитен.

В это время движение компенсировалось автобусами и троллейбусами, однако ситуация была сложной.

"И это только один участок метрополитена, а если представить вообще исключение всего электротранспорта — это выглядит не очень хорошо", — объясняет Дмитрий Беспалов.

В то же время эксперт объясняет, что троллейбусы, которые имеют автономный ход, являются наиболее устойчивым видом электротранспорта в случае аварий и отключений электроэнергии во время обстрелов.

С этим согласен и экс-министр транспорта Василий Шевченко, который объясняет, что такие троллейбусы смогут завершать свои машруты.

"Троллейбусы нового поколения, которые сейчас закупают города, имеют аккумуляторы или батареи, которые позволяют им проехать определенное расстояние без контактной сети. То есть даже при отключениях они имеют запас хода, что позволит завершить маршрут и доехать до парка", — пояснил Шевченко.

Могут ли автобусы перекрыть весь спрос на перевозки

По мнению Дмитрия Беспалова, Киев может перекрыть спрос на перевозки используя автобусы. Это возможно даже при условии остановки метрополитена. Более того, эксперт напоминает, что частично такой опыт уже был в начале полномасштабного вторжения, когда работал только метрополитен и автобусы, а движение троллейбусов и трамваев было остановлено.

Однако для этого нужно, чтобы стабильно работали светофоры. Иначе — город не будет иметь достаточной пропускной способности ни для такси, ни для автобусов, что приведет к пробкам.

Беспалов отмечает, что Киеву стоит взять пример со Львова, где уже протестировали работу на случай отключения света. Там вместо трамваев выпускали на маршруты автобусы, которые брали из резерва, или перебрасывали из имеющихся маршрутов.

Так же во Львове было проведено тестирование резервного питания светофоров, которое вводят на случай длительных отключений.

"То есть протестировали, как это должно работать в случаи отключений. В Киеве тоже якобы делали определенные шаги для автономной работы светофоров, но я не уверен, что на 100%, так же отсутствовала информация как эта система тестировалась", — говорит эксперт.

В Киеве могут быть введены спецпропуска

В то же время Беспалов объясняет, что если ситуация станет критической, то власти могут ввести специальные пропуска для общественного транспорта, подобные тем, что действовали во время пандемии коронавируса.

"Если предложения общественного транспорта будут ограничены, тогда логично будет регулировать пассажиропоток с помощью специальных пропусков. Ведь потребуется в первую очередь дать возможность добрать на работу работникам критических предприятий. Конечно, очень не хотелось, чтобы сработал такой худший вариант. Но, когда у вас есть очень ограниченные ресурсы, надо продумывать принципы, по которым их распределять", — говорит эксперт.

Остановка работы метро в Киеве и Харькове

Напомним, 31 января в нескольких регионах Украины одновременно были введены аварийные отключения электроэнергии. Последствия затронули и столицу: в Киеве фиксировали перебои с водоснабжением, падение давления в теплосетях и временную остановку метро. В Харькове тоже сообщали об остановке метрополитена, впрочем там работа метро была восстановлена быстрее.

Фокус рассказывал, что жители Киева были вынуждены пользоваться наземным городским транспортом, часто сталкиваясь с проблемами переполненных автобусов и маршруток. Время ожиданий транспорта составляло до часа.

Также из-за вынужденной остановки поездов в тоннелях оказалось почти полтысячи пассажиров. Поэтому их пришлось эвакуировать через тоннели.

5 января россияне били по Харькову. Впоследствии стало известно о временной остановке движения поездов по Холодногорско-заводской линии в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме.