Вхід лише за спецперепустками: чи можлива повна зупинка електротранспорту у Києві

Через тривалі відключення світла у великих містах України може бути ускладнено рух громадського транспорту. Зокрема, у Києві та Харкові вже було зафіксовано зупинку метрополітену.

Водночас не можна виключати сценарію, при якому електронний громадський транспорт може бути зупинений повністю. Чи можуть автобуси компенсувати потреби в громадському транспорті та які рішення може запровадити влада — пояснили транспортні експерти в коментарі виданню Telegraf.

Зокрема інженер та транспортний експерт, директор компанії "ПроМобільність" Дмитро Беспалов пояснив, що електротранспорт забезпечує чималу кількість перевезень.

Так, за даними Державної служби статистики, за пів року 2025-го його послугами скористалися 786,9 млн разів, у той час, як автомобільним транспортом здійснено перевезення лише 612 млн пасажирів.

Наскільки складною може бути ситуація з громадським транспортом у Києві

Беспалов нагадує, що Київ під час повномасштабної війни вже зіштовхувався з надзвичайно складною ситуацією, коли через аварію на ділянці "синьої" гілки метро "Деміївська" — "Либідська" частково не працював метрополітен.

У цей час рух компенсовувався автобусами та тролейбусами, однак ситуація була складною.

"І це тільки одна ділянка метрополітену, а якщо уявити взагалі виключення всього електротранспорту — це виглядає не дуже добре", — пояснює Дмитро Беспалов.

Водночас експерт пояснює, що тролейбуси, які мають автономний хід, є найбільш стійким видом електротранспорту у випадку аварій та відключень електроенергії під час обстрілів.

З цим згоден і ексміністр транспорту Василь Шевченко, який пояснює, що такі тролейбуси зможуть завершувати свої машрути.

"Тролейбуси нового покоління, які зараз закуповують міста, мають акумулятори або батареї, які дозволяють їм проїхати певну відстань без контактної мережі. Тобто навіть при відключеннях вони мають запас ходу, що дозволить завершити маршрут та доїхати до парку", — пояснив Шевченко.

Чи можуть автобуси перекрити весь попит на перевезення

На думку Дмитра Беспалова, Київ може перекрити попит на перевезення використовуючи автобуси. Це можливо навіть за умови зупинки метрополітену. Ба більше, експерт нагадує, що частково такий досвід вже був на початку повномасштабного вторгнення, коли працював тільки метрополітен та автобуси, а рух тролейбусів та трамваїв було зупинено.

Однак для цього потрібно, аби стабільно працювали світлофори. Інакше — місто не матиме достатньої пропускної здатності ані для таксі, ані для автобусів, що призведе до заторів.

Беспалов наголошує, що Києву варто взяти приклад зі Львова, де вже протестували роботу на випадок відключення світла. Там замість трамваїв випускали на маршрути автобуси, які брали з резерву, або перекидали з наявних маршрутів.

Так само у Львові було проведено тестування резервного живлення світлофорів, яке запроваджують на випадок тривалих відключень.

"Тобто протестували, як це має працювати у випадки відключень. У Києві теж нібито робили певні кроки для автономної роботи світлофорів, але я не певен, що на 100%, так само була відсутня інформація як ця система тестувалась", — каже експерт.

У Києві можуть бути введені спецперепустки

Водночас Беспалов пояснює, що якщо ситуація стане критичною, то влада може запровадити спеціальні перепустки для громадського транспорту, подібні до тих, що діяли під час пандемії коронавірусу.

"Якщо пропозиції громадського транспорту будуть обмежені, тоді логічно буде регулювати пасажиропотік за допомогою спеціальних перепусток. Адже буде потрібно в першу чергу дати можливість добрати на роботу працівникам критичних підприємств. Звісно, дуже не хотілось, щоб спрацював такий найгірший варіант. Але, коли у вас є дуже обмежені ресурси, треба продумувати принципи, за якими їх розподіляти", — каже експерт.

Зупинка роботи метро в Києві та Харкові

Нагадаємо, 31 січня в кількох регіонах України одночасно було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Наслідки зачепили й столицю: у Києві фіксували перебої з водопостачанням, падіння тиску в тепломережах і тимчасову зупинку метро. У Харкові теж повідомляли про зупинку метрополітену, утім там робота метро була відновлена швидше.

Фокус розповідав, що мешканці Києва були змушені користуватися наземним міським транспортом, часто стикаючись із проблемами переповнених автобусів і маршруток. Час очікувань транспорту складав до години.

Також через вимушену зупинку потягів у тунелях опинилося майже півтисячі пасажирів. Тож їх довелося евакуйовувати через тунелі.

5 січня росіяни били по Харкову. Згодом стало відомо про тимчасову зупинку руху поїздів Холодногірсько-заводською лінією у звʼязку з нестабільною ситуацією в енергосистемі.