Росіяни атакують Харків другу ніч поспіль: в місті зупинилось метро

Другий день поспіль росіяни атакують Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомляє про влучання в Слобідському району міста.

Про удар також повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, він підтвердив, що атаковано було Слобідський район Харкова.

"Наслідки уточнюються. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Загроза з повітря зберігається. Бережіть себе", - написав він близько сьомої години ранку.

В той час Харківський метрополітен повідомив про тимчасову зупинку руху поїздів Холодногірсько-заводською лінією у звʼязку з нестабільною ситуацією в енергосистемі.

"Рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями тимчасово здійснюється зі збільшеними інтервалами", - сказано у повідомленні.

Атака на місто почалась близько сьомої години ранку. Тоді місцеві моніторингові канали повідомляли про вибухи та швидкісні цілі, які атакують Харків.

Відео дня

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого росіяни також завдали удару по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що ракетами було атаковано два райони міста.

Також в ніч на 5 лютого ворог атакував Київ ударними дронами. Повідомлялось про вибухи близько другої години ночі.