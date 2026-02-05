У Києві пролунали вибухи: росіяни атакують Україну "Шахедами", у столиці пожежі

У ніч на 5 лютого у Києві пролунали вибухи на тлі російської атаки. Ворог запустив по столиці безпілотники, внаслідок чого влада повідомляє про наслідки.

Ворожі дрони було зафіксовано у низці східних та північних областей, а близько 02:00 години БпЛА дісталися Києва. Фокус зібрав, що відомо про атаку.

Повітряну тривогу у столиці було оголошено близько 01:50 години на тлі наближення дронів. Повітряні сили попередили про БпЛА із західного напрямку та ще кількох поблизу Димера, що рухалися курсом на Київ.

Через кілька хвилин ЗМІ повідомили про звуки вибухів, що було чутно у столиці.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив, що у небі над столицею зафіксовані ворожі дрони, через що закликав мешканців перебувати в укриттях.

Відео дня

Згодом посадовець повідомив про перші наслідки атаки росіян на Київ. За його інформацією, в Оболонському районі загорілися автомобілі на стоянці.

Наслідки обстрілу також фіксуються у Святошинському районі столиці. Попередньо, без постраждалих та пожежі, зазначив Ткаченко.

Атака "Шахедів" у ніч на 5 лютого — де ще оголосили загрозу

У ніч на 5 лютого ЗС РФ запустили по Україні кілька груп безпілотників з різни напрямків. Повітряну тривогу через загрозу було оголошено у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Черкаській областях.

Новина доповнюється…