В Киеве прогремели взрывы: россияне атакуют Украину "Шахедами", в столице пожары

В ночь на 5 февраля в Киеве прогремели взрывы на фоне российской атаки. Враг запустил по столице беспилотники, в результате чего власти сообщают о последствиях.

Вражеские дроны были зафиксированы в ряде восточных и северных областей, а около 02:00 часов БпЛА добрались до Киева. Фокус собрал, что известно об атаке.

Воздушная тревога в столице была объявлена около 01:50 часов на фоне приближения дронов. Воздушные силы предупредили о БпЛА с западного направления и еще нескольких вблизи Дымера, которые двигались курсом на Киев.

Через несколько минут СМИ сообщили о звуках взрывов, которые были слышны в столице.

Председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил, что в небе над столицей зафиксированы вражеские дроны, из-за чего призвал жителей находиться в укрытиях.

Впоследствии чиновник сообщил о первых последствиях атаки россиян на Киев. По его информации, в Оболонском районе загорелись автомобили на стоянке.

Последствия обстрела также фиксируются в Святошинском районе столицы. Предварительно, без пострадавших и пожара, отметил Ткаченко.

Киевские Telegram-каналы также показали кадры автомобилей, загоревшихся на стоянке на Оболони в результате атаки россиян.

Соцсети | на Оболони горят автомобили на стоянке из-за атаки РФ

Информация о последствиях ночной атаки на столицу уточняется.

Атака "Шахедов" в ночь на 5 февраля — где еще объявили угрозу

В ночь на 5 февраля ВС РФ запустили по Украине несколько групп беспилотников с разных направлений. Воздушная тревога из-за угрозы была объявлена в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Взрывы около полуночи были слышны в пригороде Харькова, сообщало "Суспільне". Также около 02:20 часов взрывы прогремели в Сумах, информировало "Суспільне".

Напомним, 4 февраля мониторинговые каналы предупредили, что ВС РФ готовятся осуществить новую массированную атаку по Украине.

Накануне россияне также совершили атаку на Украину: в Одессе вражеские дроны повредили более 20 домов.