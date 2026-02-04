У Харкові пролунала серія вибухів: росіяни атакували місто ракетами

У ніч на 4 лютого росіяни здійснили два ракетних удари по Харкову: у місті прогриміла серія потужних вибухів.

За попередньою інформацією, під ударом росіян у Харкові опинилися найближче передмістя та Салтівський район. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ворог завдав два ракетні удари: один — у найближчому передмісті Харкова, інший — у Салтівському районі міста", — заявив мер.

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що під ударом росіян у ніч на 4 лютого опинився, попередньо, Немишлянський район Харкова. Точнішу інформацію чиновник пообіцяв оприлюднити згодом.

Через деякий час Терехов інформував про перші наслідки обстрілу. За його даними, у Салтівському районі трапилося влучання, через що пошкоджені житлові будинки.

Згодом Синєгубов уточнив, що "приліт" у Салтівському районі трапився на території приватного домоволодіння.

Інші наслідки атаки на Харків уточнюються. Інформації щодо постраждалих поки що не надходило.

Новина доповнюється…

Атака на Харків: що відомо

Перші вибухи у Харкові пролунали близько 00:20 години, повідомили місцеві канали.

Через кілька хвилин у місті було чутно повторний вибух.

Повітряні сили України у цей час попереджали про фіксацію швидкісної ворожої цілі, що рухалася у напрямку Харкова. Наразі військові та влада не розкривали деталей щодо кількості та типу озброєння, що застосували росіяни для удару по місту.

Нагадаємо, увечері 3 лютого ЗС РФ атакували Запоріжжя "Шахедами": влада заявила про загиблих і постраждалих внаслідок удару.

Також 3 лютого росіяни атакували Харків, поціливши по багатоповерхівці: відомо про постраждалих та руйнування через удар.