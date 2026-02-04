У Харкові пролунала серія вибухів: росіяни атакували місто ракетами
У ніч на 4 лютого росіяни здійснили два ракетних удари по Харкову: у місті прогриміла серія потужних вибухів.
За попередньою інформацією, під ударом росіян у Харкові опинилися найближче передмістя та Салтівський район. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Ворог завдав два ракетні удари: один — у найближчому передмісті Харкова, інший — у Салтівському районі міста", — заявив мер.
Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що під ударом росіян у ніч на 4 лютого опинився, попередньо, Немишлянський район Харкова. Точнішу інформацію чиновник пообіцяв оприлюднити згодом.
Через деякий час Терехов інформував про перші наслідки обстрілу. За його даними, у Салтівському районі трапилося влучання, через що пошкоджені житлові будинки.
Згодом Синєгубов уточнив, що "приліт" у Салтівському районі трапився на території приватного домоволодіння.
Інші наслідки атаки на Харків уточнюються. Інформації щодо постраждалих поки що не надходило.
Новина доповнюється…
Атака на Харків: що відомо
Перші вибухи у Харкові пролунали близько 00:20 години, повідомили місцеві канали.
Через кілька хвилин у місті було чутно повторний вибух.
Повітряні сили України у цей час попереджали про фіксацію швидкісної ворожої цілі, що рухалася у напрямку Харкова. Наразі військові та влада не розкривали деталей щодо кількості та типу озброєння, що застосували росіяни для удару по місту.
Нагадаємо, увечері 3 лютого ЗС РФ атакували Запоріжжя "Шахедами": влада заявила про загиблих і постраждалих внаслідок удару.
Також 3 лютого росіяни атакували Харків, поціливши по багатоповерхівці: відомо про постраждалих та руйнування через удар.