Удар ЗС РФ по багатоповерхівці в Харкові: кількість постраждалих зросла

Близько 15:00 3 лютого ЗС РФ завдали удару дроном по п'ятиповерхівці в Салтівському районі Харкова. Спочатку була попередня інформація, що на одному з поверхів могли перебувати діти.

Наразі відомо про шістьох потерпілих, повідомив у соцмережах голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Якщо спочатку йшлося про 57-річного чоловіка та ще одного потерпілого, то тепер відомо ще про трьох жінок, 90, 84 і 57 років. Вони звернулися по допомогу до лікарів із гострою реакцією на стрес.

Спочатку були припущення, що на третьому поверсі будинку могли бути діти, проте ця інформація не підтвердилася.

Фото: Харківська ОДА

"Ворог влучив у БпЛА типу Shahed на рівні п'ятого поверху, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь поширився на другий поверх, попередньо могли бути пошкоджені перекриття будинку. Підрозділи ДСНС ліквідовують загоряння", — уточнив Синєгубов, додавши, що пошуково-рятувальна операція триває.

Мер Харкова Ігор Терехов написав у Telegram, що внаслідок удару дрона в будинок спалахнула пожежа, унаслідок якої вигоріли три верхні поверхи. Жителі верхніх поверхів врятувалися.

Остання доба видалася для Харкова та області вкрай важкою. Уночі російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру міста, пошкодивши одну з основних ТЕЦ. Через це в багатоповерхівках почали зливати воду, щоб не допустити розриву систем опалення.

Ігор Терехов оголосив у місті надзвичайну ситуацію техногенного характеру. За його словами, під час обстрілу зазнало серйозних пошкоджень обладнання "Харківської ТЕЦ-5", а також електропідстанцій "Харківська" і "Залютине". Через це тимчасово припинено теплопостачання 929 об'єктів, з яких 853 — житлові будинки. Без опалення залишилися майже 105 тисяч абонентів.

Нагадаємо, пошкоджена ТЕЦ у Харкові поки що не підлягає відновленню.

Також повідомлялося, чи відключатимуть світло в будинках без тепла в Харкові.