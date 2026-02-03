Удар ВС РФ по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших возросло

Около 15:00 3 февраля ВС РФ нанесли удар дроном по пятиэтажке в Салтовском районе Харькова. Изначально была предварительная информация, что на одном из этажей могли находиться дети.

На данный момент известно о шести потерпевших, сообщил в соцсетях глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Если сначала речь шла о 57-летнем мужчине и еще одном потерпевшим, то теперь известно еще о трех женщинах, 90, 84 і 57 лет. Они обратились за помощью к врачам с острой реакцией на стресс.

Изначально были предположения, что на третьем этаже дома могли быть дети, однако эта информация не подтвердилась.

Фото: Харьковская ОГА

"Враг попал БпЛА типа Shahed на уровне пятого этажа, в результате чего возник пожар. Огонь распространился на второй этаж, предварительно могли быть повреждены перекрытия дома. Подразделения ГСЧС ликвидируют возгорание", – уточнил Синегубов, добавив, что поисково-спасательная операция продолжается.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что в результате удара дрона в дом вспыхнул пожар, в результате которого выгорели три верхних этажа. Жители верхних этажей спаслись.

Последние сутки выдались для Харькова и области крайне тяжелыми. Ночью российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру города, повредив одну из основных ТЭЦ. Из-за этого в многоэтажках начали сливать воду, чтобы не допустить разрыва систем отопления.

Игорь Терехов объявил в городе чрезвычайную ситуацию техногенного характера. По его словам, во время обстрелов получило серьезные повреждения оборудование "Харьковской ТЭЦ-5", а также электроподстанций "Харьковская" и "Залютино". Из-за этого временно прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 — жилые дома. Без отопления остались почти 105 тысяч абонентов.

Напомним, поврежденная ТЭЦ в Харькове пока что не подлежит восстановлению.

Также сообщалось, будут ли отключать свет в домах без тепла в Харькове.