В Харькове прогремела серия взрывов: россияне атаковали город ракетами

В ночь на 4 февраля россияне осуществили два ракетных удара по Харькову: в городе прогремела серия мощных взрывов.

По предварительной информации, под ударом россиян в Харькове оказались ближайший пригород и Салтовский район. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Враг нанес два ракетных удара: один — в ближайшем пригороде Харькова, другой — в Салтовском районе города", — заявил мэр.

В то же время председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что под ударом россиян в ночь на 4 февраля оказался, предварительно, Немышлянский район Харькова. Более точную информацию чиновник пообещал обнародовать позже.

Через некоторое время Терехов информировал о первых последствиях обстрела. По его данным, в Салтовском районе случилось попадание, из-за чего повреждены жилые дома.

Відео дня

Впоследствии Синегубов уточнил, что "прилет" в Салтовском районе случился на территории частного домовладения.

Другие последствия атаки на Харьков уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало.

Новость дополняется...

Атака на Харьков: что известно

Первые взрывы в Харькове прогремели около 00:20 часов, сообщили местные каналы.

Через несколько минут в городе был слышен повторный взрыв.

Воздушные силы Украины в это время предупреждали о фиксации скоростной вражеской цели, которая двигалась в направлении Харькова. Сейчас военные и власти не раскрывали деталей относительно количества и типа вооружения, которое применили россияне для удара по городу.

Напомним, вечером 3 февраля ВС РФ атаковали Запорожье "Шахедами": власти заявили о погибших и пострадавших в результате удара.

Также 3 февраля россияне атаковали Харьков, попав по многоэтажке: известно о пострадавших и разрушениях из-за удара.