В Харькове прогремела серия взрывов: россияне атаковали город ракетами
В ночь на 4 февраля россияне осуществили два ракетных удара по Харькову: в городе прогремела серия мощных взрывов.
По предварительной информации, под ударом россиян в Харькове оказались ближайший пригород и Салтовский район. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Враг нанес два ракетных удара: один — в ближайшем пригороде Харькова, другой — в Салтовском районе города", — заявил мэр.
В то же время председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что под ударом россиян в ночь на 4 февраля оказался, предварительно, Немышлянский район Харькова. Более точную информацию чиновник пообещал обнародовать позже.
Через некоторое время Терехов информировал о первых последствиях обстрела. По его данным, в Салтовском районе случилось попадание, из-за чего повреждены жилые дома.
Впоследствии Синегубов уточнил, что "прилет" в Салтовском районе случился на территории частного домовладения.
Другие последствия атаки на Харьков уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало.
Новость дополняется...
Атака на Харьков: что известно
Первые взрывы в Харькове прогремели около 00:20 часов, сообщили местные каналы.
Через несколько минут в городе был слышен повторный взрыв.
Воздушные силы Украины в это время предупреждали о фиксации скоростной вражеской цели, которая двигалась в направлении Харькова. Сейчас военные и власти не раскрывали деталей относительно количества и типа вооружения, которое применили россияне для удара по городу.
Напомним, вечером 3 февраля ВС РФ атаковали Запорожье "Шахедами": власти заявили о погибших и пострадавших в результате удара.
Также 3 февраля россияне атаковали Харьков, попав по многоэтажке: известно о пострадавших и разрушениях из-за удара.