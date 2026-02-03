ВС РФ ударили "Шахедом" по Запорожью: есть погибшие, в городе горят машины (фото)

Вечером 3 февраля около 18:00 российские войска нанесли удар по спальному району Запорожья. Сначала местные услышали мощные взрывы, а в результате попаданий в городе повредились дома и машины, также известно о погибших.

Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и корреспонденты издания "Суспільне".

По словам Ивана Федорова, враг непрерывно атакует регион в течение этих суток и во время удара вечером враг попал в спальный район города. Сейчас на месте происшествия горят автомобили, в зданиях выбиты окна, а местные жители были вынуждены срочно покидать дома. На место попадания оперативно прибыли экстренные службы и спасатели, которые сейчас работают, ликвидируют последствия удара, а также оказывают помощь пострадавшим.

Сначала глава ОГА сообщил о двух раненых, однако уже в 18:30 Федоров уточнил, что количество пострадавших возросло до семи человек. По предварительным данным, среди раненых есть ребенок. Впоследствии, он отметил, что в результате атаки ВС РФ погибли 18-летние парень и девушка.

"Три человека медики направляют в больницу. Одна девушка 15-ти лет в крайне тяжелом состоянии", — добавил Иван Федоров.

ВС РФ попали "Шахедом" по по спальному району Запорожья Фото: Иван Федоров

В 19:00 количество пострадавших возросло до 8 человек, в частности в помощи врачей нуждались двое детей. Как добавил Иван Федоров, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Стоит заметить, что практически все сутки в Запорожье продолжается воздушная тревога. Накануне Иван Федоров сообщал, что в результате вражеских атак на город и район один человек погиб, трое получили ранения.

Напомним, что сегодня около 15:00, российский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Салтовском районе Харькова. В результате удара пострадали люди, а в некоторых квартирах вспыхнул пожар.

Также Фокус писал, что в ночь на 3 февраля ВС РФ массированно атаковали города Украины. И в столице кроме жилых домов, враг ударил по Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне.