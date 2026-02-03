Обстрел "Родины-матери": россияне повредили мемориальный комплекс в Киеве (фото)

В ночь на 3 февраля ВС РФ массированно атаковали города Украины. В столице были поражены жилые дома, а также культурные памятники. Поврежден Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

В Министерстве культуры Украины сообщили, что в Киеве россияне повредили "Зал славы" Национального музея истории Украины во Второй мировой войне — памятник науки и техники местного значения. На месте работают специалисты музея, полиция и технические службы: продолжается осмотр территории, фиксация повреждений и первичная оценка ущерба.

"Зал славы" находится у подножия скульптуры "Родина-мать" Фото: Министерство культуры

Заместитель Министра культуры Иван Вербицкий, который находится на месте происшествия, сообщил, что сейчас идет полная фиксация последствий атаки и подготовка к восстановлению мемориала. А музей тем временем продолжает работу.

Татьяна Бережная, вице-премьер-министр по гуманитарной политике, также опубликовала фото повреждений. На которых видно, что в "Зале славы" у подножия монумента "Родина-мать" повылетали окна и разбиты двери.

Россияне атаковали "Родину-мать" в Киеве Фото: Министерство культуры

"Символично и цинично одновременно: государство-агрессор наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21", — написала Бережная.

Она напомнила, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1 680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры.

"Это сознательное уничтожение культуры и памяти, которое требует консолидированного ответа международного сообщества. В частности, через усиление санкций против России и предоставление Украине дополнительных средств противовоздушной обороны... Мы восстановим разрушенное. Сохраним память и о преступлениях нацизма в 20 веке, и о преступлениях России сегодня", — резюмировала Бережная.

Напомним, Фокус писал о массированном обстреле Украины в ночь на 3 февраля. Под удар россиян попали объекты инфраструктуры и жилые дома.

После обстрела террор не прекратился. Россияне атаковали работников ДТЭК и "Укрэнерго". Это произошло в то время, когда сотрудники энергокомпаний восстанавливали линию, соединяющую Киев и АЭС, после ночного обстрела.