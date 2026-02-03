Обстріл "Батьківщини-матері": росіяни пошкодили меморіальний комплекс у Києві (фото)

В ніч на 3 лютого ЗС РФ масовано атакували міста України. У столиці були уражені житлові будинки, а також культурні пам'ятки. Пошкоджено Національний музей історії України у Другій світовій війні.

У Міністерстві культури України повідомили, що у Києві росіяни пошкодили "Зал слави" Національного музею історії України у Другій світовій війні — пам'ятку науки і техніки місцевого значення. На місці працюють фахівці музею, поліція та технічні служби: триває огляд території, фіксація пошкоджень і первинна оцінка збитків.

"Зал слави" знаходиться у підніжжі скульптури "Батьківщина-мати" Фото: Міністерство культури

Заступник Міністра культури Іван Вербицький, який перебуває на місці події, повідомив, що нині триває повна фіксація наслідків атаки та підготовка до відновлення меморіалу. А музей тим часом продовжує роботу.

Тетяна Бережна, віце-прем’єр-міністр з гуманітарної політики, також опублікувала фото пошкоджень. На яких видно, що в "Залі слави" у підніжжі монумента "Батьківщина-мати" повилітали вікна та розбиті двері.

Росіяни атакували "Батьківщину-мати" у Києві Фото: Міністерство культури

"Символічно й цинічно водночас: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21", - написала Бережна.

Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам'яток культурної спадщини та тисячі об'єктів культурної інфраструктури.

"Це свідоме знищення культури й пам'яті, яке потребує консолідованої відповіді міжнародної спільноти. Зокрема, через посилення санкцій проти Росії та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони… Ми відновимо зруйноване. Збережемо пам’ять і про злочини нацизму у 20 столітті, і про злочини Росії сьогодні", - резюмувала Бережна.

Нагадаємо, Фокус писав про масований обстріл України в ніч на 3 лютого. Під удар росіян потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Після обстрілу терор не припинився. Росіяни атакували працівників ДТЕК і "Укренерго". Це сталося в той час, коли співробітники енергокомпаній відновлювали лінію, що з'єднує Київ і АЕС, після нічного обстрілу.