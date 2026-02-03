ЗС РФ вдарили "Шахедом" по Запоріжжю: є загиблі, у місті палають автівки (фото)

Ввечері 3 лютого близько 18:00 російські війська завдали удару спальному району Запоріжжя. Спочатку місцеві почули потужні вибухи, а внаслідок влучань у місті пошкодилися будинки та автівки, також відомо про загиблих.

Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та кореспонденти видання "Суспільне".

За словами Івана Федорова, ворог безперервно атакує регіон протягом цієї доби і під час удару ввечері ворог поцілив у спальний район міста. Наразі на місці події горять автомобілі, у будівлях вибиті вікна, а місцеві мешканці були змушені терміново покидати оселі. На місце влучання опетивно прибули екстрені служби та рятувальнили, які зараз працюють, ліквідовують наслідки удару, а також надають допомогу постраждалим.

Спершу очільник ОВА повідомив про двох поранених, проте вже о 18:30 Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до семи осіб. За попередніми даними, серед поранених є дитина. Згодом, він зауважив, що внаслідок атаки ЗС РФ загину 18-річні хлопець та дівчина.

"Троє людей медики направляють у лікарню. Одна дівчина 15-ти років у вкрай важкому стані", — додав Іван Федоров.

ЗС РФ влучили "Шахедом" по по спально району Запоріжжя Фото: Іван Федоров ЗС РФ влучили "Шахедом" по по спально району Запоріжжя Фото: Іван Федоров ЗС РФ влучили "Шахедом" по по спально району Запоріжжя Фото: Іван Федоров

О 19:00 кількість постраждалих зросла до 8 осіб, зокрема допомоги лікарів потребували двоє дітей. Як додав Іван Федоров, усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Варто зауважити, що практично всю добу у Запоріжжі триває повітряна тривога. Напередодні Іван Федоров повідомляв, що внаслідок ворожих атак на місто та район одна людина загинула, троє дістали поранень.

Нагадаємо, що сьогодні лизько 15:00, російський безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок у Салтівському районі Харкова. Внаслідок удару постраждали люди, а в деяких квартирах спалахнула пожежа.

Також Фокус писав, що в ніч на 3 лютого ЗС РФ масовано атакували міста України. І у столиці окрім житлових будинків, ворог вдарив по Національному музею історії України у Другій світовій війні.