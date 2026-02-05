Россияне атакуют Харьков вторую ночь подряд: в городе остановилось метро

Второй день подряд россияне атакуют Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщает о попаданиях в Слободском района города.

Об ударе также сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, он подтвердил, что атакован был Слободской район Харькова.

"Последствия уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала. Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя", — написал он около семи часов утра.

В то время Харьковский метрополитен сообщил о временной остановке движения поездов по Холодногорско-заводской линии в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме.

"Движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям временно осуществляется с увеличенными интервалами", — сказано в сообщении.

Атака на город началась около семи часов утра. Тогда местные мониторинговые каналы сообщали о взрывах и скоростных целях, которые атакуют Харьков.

Напомним, в ночь на 4 февраля россияне также нанесли удар по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что ракетами были атакованы два района города.

Также в ночь на 5 февраля враг атаковал Киев ударными дронами. Сообщалось о взрывах около двух часов ночи.