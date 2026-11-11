В Киеве метро готовят к полному блекауту: как будет работать метрополитен без электричества

В случае полного блэкаута киевское метро будет работать как укрытие, а в критической ситуации движение поездов и эскалаторов могут временно приостановить.

Киевский метрополитен будет обеспечивать работу подземных станций в виде укрытий в случае полного исчезновения электроэнергии в городской сети. Системы жизнеобеспечения будут работать от резервных источников питания. В то же время в критических ситуациях движение поездов и эскалаторов могут временно приостановить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ответ КП "Киевский метрополитен".

Как работать метрополитен во время обесточений: сценарии

Метрополитен питается от энергосистемы столицы, а все электрические подстанции метро объединены в единую систему внешнего электроснабжения. Это позволяет маневрировать питанием и использовать резервные схемы в случае аварийных ситуаций.

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При ограниченном электропитании предприятие будет применять меры по снижению четности движения поездов на отдельных линиях или по всей сети.

"В критических ситуациях движение поездов и эскалаторов может быть временно приостановлено, но освещение, вентиляция, связь, системы водоснабжения и управления, водоотвод, пожарная сигнализация, от которых зависит жизнеобеспечение метрополитена, в том числе как объекта укрытия, будут работать в штатном режиме", — объяснили.

Если же напряжение полностью исчезнет из сети жизнеобеспечения станций будет поддерживаться от резервных источников в режиме укрытия. Пока остановка наземного электротранспорта из-за сложной энергетической ситуации, метрополитен работает в штатном режиме.

Правила пребывания в укрытиях и зональность

Подземные станции также служат укрытием. Приоритетом у них есть бесперебойная работа санузлов, вентиляции и водоснабжения. Во время тревоги люди могут брать с собой в метро как укрытие, наиболее необходимые вещи и двухсуточный запас продуктов. В то же время запрещено приносить легковоспламеняющиеся вещества и громоздкие вещи, а размещение матрасов или палаток не должно препятствовать эвакуации и передвижению людей.

В предприятии сообщили, что в августе 2026 года на 4 станциях тестировали пилотный проект по зонированию платформ рекомендательными наклейками для укрытия.

"По результатам мониторинга установлено, что в большинстве случаев люди выбирают для укрытия места, которые обычно или раньше использовали. Соответственно масштабирование пилотного проекта на других станциях приостановлено", — сообщили в КП.

Финансовые показатели и пассажиропоток в метро

За 10 месяцев 2026 года среднесуточный объем перевозок составляет 626,6 тысячи пассажиров, зато в довоенном 2021 году этот показатель составлял 874,9 тысячи пассажиров.

Также в КП раскрыли финансовую отчетность по расходам на перевозку.

"В соответствии с финансовой отчетностью КП "Киевский метрополитен" за 9 месяцев 2026 года себестоимость перевозки одного пассажира составляет 54,10 грн. В то же время отмечаем, что вопрос повышения тарифа на проезд не является компетенцией предприятия", — подытожили в метрополитене.

Напомним, Фокус разбирался, способно ли киевское метро выдержать ядерный удар, какие станции могут обеспечить наибольшую защиту и действительно ли глубина спасает жизнь.

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