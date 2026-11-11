У Києві метро готують до повного блекауту: як працюватиме підземний метрополітен без електрики

У випадку повного блекауту київське метро працюватиме як укриття, а в критичній ситуації рух поїздів та ескалаторів можуть тимчасово призупинити.

Київський метрополітен забезпечуватиме роботу підземних станцій як укриттів у випадку повного зникнення електроенергії у міській мережі. Системи життєзабезпечення працюватимуть від резервних джерел живлення. Водночас у критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів можуть тимчасово призупинити.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на відповідь КП "Київський метрополітен".

Як працюватиме метрополітен під час знеструмлень: сценарії

Метрополітен живиться від енергосистеми столиці, а всі електричні підстанції метро об'єднані в єдину систему зовнішнього електропостачання. Це дозволяє маневрувати живленням і застосовувати резервні схеми у разі аварійних ситуацій.

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У разі обмеженого електроживлення підприємство застосовуватиме заходи зі зниження парності руху поїздів на окремих лініях або по всій мережі.

"У критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів може бути тимчасово призупинено, але освітлення, вентиляція, зв’язок, системи водопостачання та керування, водовідведення, пожежна сигналізація, від яких залежить життєзабезпечення метрополітену, в тому числі як об’єкту укриття, будуть працювати у штатному режимі", — роз'яснили у підприємстві.

Якщо ж напруга повністю зникне із міської мережі життєзабезпечення станцій підтримуватиметься від резервних джерел у режимі укриття. Наразі, попри зупинку наземного електротранспорту через складну енергетичну ситуацію, метрополітен працює у штатному режимі.

Правила перебування в укриттях та зональність

Підземні станції також слугують укриття. Пріоритетом у них є безперебійна робота санвузлів, вентиляції та водопостачання. Під час тривоги люди можуть брати із собою в метро, як укриття, найбільш необхідні речі та дводобовий запас продуктів. Водночас заборонено приносити легкозаймисті речовини та громіздкі речі, а розміщення матраців чи наметів не повинно перешкоджати шляхам евакуації та пересуванню людей.

У підприємстві повідомили, що у серпні 2026 року на 4 станціях тестували пілотний проєкт із зонування платформ рекомендаційними наліпками для укриття.

"За результатами моніторингу встановлено, що у більшості випадків люди обирають для укриття місця, які зазвичай або раніше використовували. Відповідно масштабування пілотного проєкту на інших станціях призупинено", — повідомили в КП.

Фінансові показники та пасажиропотік у метро

За 10 місяців 2026 року середньодобовий обсяг перевезень становить 626,6 тисяч пасажирів,натомість у довоєнному 2021 році цей показник складав 874,9 тисяч пасажирів.

Також у КП розкрили фінансову звітність щодо витрат на перевезення.

"Відповідно до фінансової звітності КП "Київський метрополітен" за 9 місяців 2026 року собівартість перевезення одного пасажира складає 54,10 грн. Водночас зазначаємо, що питання підвищення тарифу на проїзд не є компетенцією підприємства", — підсумували в метрополітені.

Нагадаємо, Фокус розбирався, чи здатне київське метро витримати ядерний удар, які станції можуть забезпечити найбільший захист і чи справді глибина рятує життя.

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