Тарифы на газ с 1 марта: сколько платить потребителям в разных регионах Украины

В настоящее время в Украине действует мораторий на повышение тарифов, однако цена на газ будет зависеть от уровня потребления, объемов газодобычи и других факторов.

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В Украине с 1 марта тариф на газ сохранится на уровне 7,96 грн за кубометр для пользователей компании "Нафтогаз". Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Помимо "Нафтогаза", в Украине работают и другие поставщики голубого топлива. Однако около 98% бытовых потребителей отдают предпочтение именно "Нафтогазу". Даже после завершения действия моратория на повышение тарифов их увеличение не является неизбежным – все будет зависеть от уровня потребления, объемов газодобычи и других факторов.

Стоимость газа для населения в 2025 году останется неизменной. Об этом сообщили несколько источников в правительстве. Согласно действующему законодательству, пересмотр тарифа на газ невозможен.

"Даже если военное положение завершится в ближайшие месяцы, закон предусматривает запрет на повышение тарифа в течение еще полугода. Повышение в этом году не будет. Разве что партнеры окажут сильное давление, но это маловероятно", – отметил собеседник в правительстве.

Итак, "Нафтогаз" продолжит продавать голубое топливо по цене 7,96 грн за кубометр.

Для того чтобы повысить тариф до завершения военного положения, потребуется изменить закон, что потребует принятия решения через парламент и подписи президента. Провести такое непопулярное решение через Раду будет крайне сложно. Розничные цены на природный газ для населения остаются следующими:

ООО ГК НАФТОГАЗ УКРАИНЫ – годовой тариф составляет 7,96 грн;

ООО ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП – годовой тариф составляет 7,799 грн;

ООО ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ — годовой тариф составляет 7,96 грн;

ООО ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД – годовой тариф составляет 7,98 грн;

ООО ГАЛНАФТОГАЗ ЧП ОККО КОНТРАКТ — годовой тариф составляет 7,99 грн;

ООО ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ — годовой тариф составляет 8,20 грн;

ООО КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (YASNO) — годовой тариф составляет 8,46 грн;

ООО ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (YASNO) — годовой тариф составляет 8,46 грн;

ООО РИТЕЙЛ СЕРВИС ТМ СветлоГаз — годовой тариф составляет 9,99 грн;

Тариф на газ в Украине будет постоянным до конца апреля 2025 года.

Напомним, что С 1 марта 2025 года тарифы на природный газ для бытовых потребителей в Украине останутся без изменений из-за действующего моратория на повышение цен в период военного положения. Однако в следующем месяце некоторые получатели платежек могут заметить значительное увеличение итоговой суммы.