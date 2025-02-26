Тарифи на газ із 1 березня: скільки платити споживачам у різних регіонах України

Наразі в Україні діє мораторій на підвищення тарифів, однак ціна на газ залежатиме від рівня споживання, обсягів газовидобутку та інших чинників.

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В Україні з 1 березня тариф на газ збережеться на рівні 7,96 грн за кубометр для користувачів компанії "Нафтогаз". Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Крім "Нафтогазу", в Україні працюють й інші постачальники блакитного палива. Однак близько 98% побутових споживачів віддають перевагу саме "Нафтогазу". Навіть після завершення дії мораторію на підвищення тарифів їхнє збільшення не є неминучим — усе залежатиме від рівня споживання, обсягів газовидобутку та інших чинників.

Вартість газу для населення у 2025 році залишиться незмінною. Про це повідомили кілька джерел в уряді. Згідно з чинним законодавством, перегляд тарифу на газ неможливий.

"Навіть якщо воєнний стан завершиться найближчими місяцями, закон передбачає заборону на підвищення тарифу протягом ще півроку. Підвищення цього року не буде. Хіба що партнери чинитимуть сильний тиск, але це малоймовірно", — зазначив співрозмовник в уряді.

Отже, "Нафтогаз" продовжить продавати блакитне паливо за ціною 7,96 грн за кубометр.

Для того щоб підвищити тариф до завершення воєнного стану, потрібно буде змінити закон, що потребуватиме ухвалення рішення через парламент і підпису президента. Провести таке непопулярне рішення через Раду буде вкрай складно. Роздрібні ціни на природний газ для населення залишаються такими:

ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ — річний тариф становить 7,96 грн;

ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП — річний тариф становить 7,799 грн;

ТОВ ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ — річний тариф становить 7,96 грн;

ТОВ ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД — річний тариф становить 7,98 грн;

ТОВ ГАЛНАФТОГАЗ ПП ОККО КОНТРАКТ — річний тариф становить 7,99 грн;

ТОВ ЛЬВОВЕНЕРГОЗБУТ — річний тариф становить 8,20 грн;

ТОВ КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) — річний тариф становить 8,46 грн;

ТОВ ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) — річний тариф становить 8,46 грн;

ТОВ РІТЕЙЛ СЕРВІС ТМ СвітлоГаз — річний тариф становить 9,99 грн;

Тариф на газ в Україні буде постійним до кінця квітня 2025 року.

Нагадаємо, що з 1 березня 2025 року тарифи на природний газ для побутових споживачів в Україні залишаться без змін через чинний мораторій на підвищення цін у період воєнного стану. Однак наступного місяця деякі одержувачі платіжок можуть помітити значне збільшення підсумкової суми.