Тарифы, госкомпании, взятка на полмиллиона. Что разрушает украинскую энергетику

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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА С ДУШКОМ КОММУНИЗМА

У украинской энергетической политики есть одна хроническая болезнь на протяжении десятилетий — стремление что-то уравнять, позволить кому-то не платить, переложить платежи на других. Постоянно происходят попытки залатать долговые дыры, перекладывая ответственность с одних игроков на других. Мотивы при этом могут быть разными: то ли популизм и мнимая забота о потребителе, то ли стремление улучшить положение компании, которая ближе по душе тем, кто принимает решения.

Протаскивать такие решения удавалось относительно легко до начала полномасштабной войны. Несмотря на то, что дела в энергетике были далеки от идеала, все же всегда можно было наскрести финансового ресурса, чтобы протянуть такого плана решения. Однако полномасштабная война и связанное с ней экономическое падение, сокращение потребления энергоносителей, потеря энергетических активов как из-за оккупации, так и из-за постоянных обстрелов значительно сократили ликвидность и денежные потоки в энергосекторе. В результате, в течение полномасштабной войны правительство дважды прибегало к повышению тарифа на электроэнергию для населения. Такого радикального повышения тарифов нельзя было представить до 2022 года. И уже даже казалось, что здоровая экономическая логика начнет побеждать логику коммунизма: поделить, уравнять, не заплатить. Но "нит"...

В середине июля в энергетическом регуляторе начали поговаривать об уравнивании ставок тарифа на распределение, независимо от объемов потребления и подключенного напряжения — это решение смутило как энергетиков, так и ключевых потребителей электроэнергии.

Об этом тогда я написал отдельный текст, разъясняя, почему это решение неправильное и даже вредное. В частности, это возвращение к кросс-субсидированию, когда одна категория потребителей не полностью покрывает расходы и потери, а компенсация происходит за счет других. Кроме этого, такой подход противоречит принципам европейского энергетического регулирования, а также может существенно ударить по стимулам развития крупных предприятий, потребляющих значительные объемы электроэнергии, а следовательно, это прямой удар по экономике страны. Здесь уже даже не стоит вспоминать, что крупные промышленные потребители и без того страдают от роста цен, так им хотят бонусом еще немного повысить.

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Тогда же я писал, что ключевыми бенефициарами станут те компании, которые дотируют более низкий тариф электроэнергии для населения (механизм ПСО) — "Укргидроэнерго", а прежде всего — "Энергоатом". В этих компаниях останется больше средств: в среднем 38 коп. на каждую 1 кВт-ч. Так с миру по нитке — гиганту капитал. И это в дополнение к тому, что эти компании будут аккумулировать больший ресурс после повышения тарифа с 2,64 до 4,32 грн/кВт-ч.

И вот когда, казалось, регулятор отказался от этой идеи после волны критики, в медиа появилась информация, что обновленный состав регулятора собирается вернуться к этому вопросу. Уравниловка. Но в нашем колхозе хоть все и равны, есть некоторые равнее других.

Вот "Энергоатом" стал объектом новостей и на прошлой неделе. И опять же об экономике в энергетике. Так, в сети появилась фотокопия приказа Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, которым компании будет разрешено не платить по долгам. Интересно, как можно построить нормальную энергетику, позволяя не платить по долгам? Какие компании будут готовы работать со стратегическим предприятием энергосектора, если они будут понимать, что им вполне могут законно не платить за выполненные работы и оказанные услуги? Как это повысит платежную дисциплину в условиях того, что долги являются одной из самых больших угроз для украинской энергетики в канун очень сложной зимы?

На прошлой неделе появилась еще одна идея такого же рода — было озвучено предложение привлечь газовые компании к механизму ПСО на рынке электроэнергии. То есть газовики должны заплатить за электроэнергию, потому что у энергетиков уже денег нет. Понятно, что мотив — благородный: если электроэнергетические компании не имеют ресурса для закупки импортной электроэнергии для покрытия социальных целей, то есть желание найти других доноров для таких операций. Но все же возникает вопрос: есть же компании, которые получили дополнительный финансовый ресурс после повышения тарифа для населения, почему не они выступят донором? А кто будет конечным бенефициаром операций после того, как газовики оплатят импорт электроэнергии, потребители ее получат и за эту электроэнергию рассчитаются, оплачивая электроэнергетическим компаниям?

Ну и вишенка на торте — взятка в полмиллиона долларов, на получении которой задержали одного из заместителей министра. А взятку, как сообщают медиа, дали за содействие передаче оборудования с одного государственного предприятия на другое. Вот она, эффективность государственной собственности в наших условиях и той модели экономики, которая стала неотъемлемым элементом энергетической политики Украины в последние десятилетия.

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