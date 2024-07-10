Цены, долги, потребление. Что меняет и как влияет дефицит электроэнергии в Украине

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ДЕФИЦИТ И РОСТ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: КАК ЭТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ УКРАИНСКУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

Разрушение врагом энергетической системы Украины, очевидно, создает проблемы не только населению, страдает и экономика. Сначала бизнес страдал от самого факта перебоев в поставках электроэнергии, что прерывало производственные процессы. Но теперь добавилась новая проблема — рост цен.

Рост рыночных цен имеет двоякую природу. С одной стороны, с 1 июня были повышены прайс-кэпы на отдельных сегментах рынка в некоторые часы. Это был необходимый шаг, ведь ограничения не давали импортировать электроэнергию, когда она была дороже, чем предельная цена. Вторая причина — это дефицит (результат массированных обстрелов): баланс спроса и предложения вполне естественно повышал цену импортируемой электроэнергии. В результате обоих факторов, в июне 2024 года средняя цена электроэнергии выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Повышение цен — особенно ощутимая проблема для тех производителей, у кого высокую долю в себестоимости готовой продукции занимают затраты на электроэнергию. Важно то, что часть этих производителей — весомые экспортеры. В отечественной металлургии электроэнергия занимает 25–60% в себестоимости продукции в зависимости от сегмента. По оценкам GMK Center, 93% стали в ЕС производится с использованием электроэнергии, которая дешевле, чем в Украине.

Но не только же о плохих новостях — есть и хорошие. Дефициты электроэнергии могут серьезно изменить энергетические рынки в перспективе нескольких лет. Правда, нужна важная предпосылка, о которой в конце.

Бизнесы, которые являются крупными потребителями электроэнергии, будут двигаться в сторону развития собственной генерации. С одной стороны, это будет защищать их от дефицитов и отключений, а с другой стороны, они будут искать варианты, которые обеспечат конкурентную себестоимость электроэнергии. Такой шаг со стороны потребителей внесет два существенных изменения в рынок электрической энергии. С одной стороны, часть этих новых производителей электроэнергии будут работать "в рынок", то есть получат лицензию и будут продавать собственную электроэнергию на различных сегментах рынка.

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А с другой стороны, возрастет доля потребителей, которые будут находиться в режиме самопроизводства: они сократят потребление из сети, покрывая потребности собственной генерацией. Самопроизводство, при прочих неизменных условиях, будет означать сокращение объемов передачи и распределения электроэнергии, что будет означать частичный рост себестоимости этих процессов.

При этом крупные промышленные компании и группы могут усилить свой интерес к добыче природного газа. За годы полномасштабной войны частные компании сократили добычу. Однако общая добыча газа в стране не упала, что стало возможным вследствие наращивания добычи дочерними компаниями государственного "Нафтогаза": за первое полугодие эти компании нарастили добычу на 8 %. Это важно в перспективе ближайшего года–двух, ведь внимание к газовой генерации со стороны различных компаний будет означать наличие дополнительного спроса на природный газ. И у нас более высокие шансы покрывать этот спрос. А вот уже потом и частные компании будут в состоянии нарастить добычу газа.

В общем, за счет этих промышленных потребителей, которые будут развивать собственное производство электроэнергии для собственных нужд, будет расти доля распределенной генерации. Появятся новые игроки на рынке электроэнергии — среднего размера, а это будет означать меньшую концентрацию рынка и высокую конкуренцию. Конкуренция между производителями электроэнергии и поиск технологий, которые будут удешевлять себестоимость электроэнергии, будет усиливать конкурентоспособность украинской экономики. Будет расти добыча природного газа и все больше внимания будет уделяться биогазу.

Правда, есть одно "но" — все это потребует полной либерализации рынков и устранения таких барьеров, как долги. Либерализация в том числе будет означать рыночные цены для коммерческих потребителей, то есть никаких прайс-кэпов и других ограничений. Это также и полная гармонизация правил на рынке электроэнергии с теми, которые действуют в странах ЕС, что в конечном счете позволит полностью объединить отечественный рынок электроэнергии с Европейским.

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