Ціни, борги, споживання. Що змінює та як впливає дефіцит електроенергії в Україні

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ДЕФІЦИТ І ЗРОСТАННЯ ЦІН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ: ЯК ЦЕ МОЖЕ ЗМІНИТИ УКРАЇНСЬКУ ЕНЕРГЕТИКУ

Руйнування ворогом енергетичної системи України, очевидно, створює проблеми не тільки населенню, страждає і економіка. Спершу бізнес потерпав від самого факту перебоїв у постачанні електроенергії, що переривало виробничі процеси. Але тепер додалась нова проблема — зростання цін.

Зростання ринкових цін має двояку природу. З одного боку, з 1 червня було підвищено прайс-кепи на окремих сегментах ринку в деякі години. Це був необхідний крок, адже обмеження не давали імпортувати електроенергію, коли вона була дорожчою, ніж гранична ціна. Друга причина — це дефіцит (результат масованих обстрілів): баланс попиту та пропозиції цілком природно підвищував ціну імпортованої електроенергії. В результаті обох чинників, в червні 2024 року середня ціна електроенергії зросла на 50%, як порівняти з аналогічним періодом попереднього року.

Підвищення цін — особливо відчутна проблема для тих виробників, у кого високу частку у собівартості готової продукції займають витрати на електроенергію. Важливо те, що частина цих виробників – вагомі експортери. У вітчизняної металургії електроенергія займає 25—60% у собівартості продукції залежно від сегмента. За оцінками GMK Center, 93% сталі у ЄС виробляється з використанням електроенергії, яка дешевша, ніж в Україні.

Але не тільки ж про погані новини — є і хороші. Дефіцити електроенергії можуть серйозно змінити енергетичні ринки у перспективі кількох років. Щоправда, потрібна важлива передумова, про яку в кінці.

Бізнеси, які є великими споживачами електроенергії, рухатимуться в сторону розвитку власної генерації. З одного боку, це захищатиме їх від дефіцитів та відключень, а з іншого боку, вони шукатимуть варіанти, що забезпечить конкурентну собівартість електроенергії. Такий крок зі сторони споживачів внесе дві суттєві зміни в ринок електричної енергії. З одного боку, частина цих нових виробників електроенергії працюватимуть "в ринок", тобто отримають ліцензію та продаватимуть власну електроенергію на різних сегментах ринку.

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А з іншого боку, зросте частка споживачів, що перебуватимуть у режимі самовиробництва: вони скоротять споживання з мережі, покриваючи потреби власною генерацією. Самовиробництво, за інших незмінних умов, означатиме скорочення обсягів передачі та розподілу електроенергії, що означатиме часткове зростання собівартості цих процесів.

Водночас великі промислові компанії та групи можуть посилити свій інтерес до видобутку природного газу. За роки повномасштабної війни приватні компанії скоротили видобуток. Проте загальний видобуток газу в країні не впав, що стало можливим внаслідок нарощення видобутку дочірніми компаніями державного "Нафтогазу": за перше півріччя ці компанії наростили видобуток на 8 %. Це важливо в перспективі найближчого року–двох, адже увага до газової генерації з боку різних компаній означатиме наявність додаткового попиту на природний газ. І у нас вищі шанси покривати цей попит. А от вже згодом, і приватні компанії будуть в змозі наростити видобуток газу.

У підсумку, коштом цих промислових споживачів, які розвиватимуть власне виробництво електроенергії для власних потреб, зростатиме частка розподіленої генерації. З’являться нові гравці на ринку електроенергії — середнього розміру, а це означатиме меншу концентрацію ринку та вищу конкуренцію. Конкуренція між виробниками електроенергії та пошук технологій, які здешевлюватимуть собівартість електроенергії, посилюватиме конкурентоспроможність української економіки. Зростатиме видобуток природного газу і все більше уваги буде приділятись біогазу.

Щоправда, є одне "але" — все це вимагатиме цілковитої лібералізації ринків і усунення таких бар’єрів, як борги. Лібералізація зокрема означатиме ринкові ціни для комерційних споживачів, тобто жодних прайс-кепів та інших обмежень. Це також і повна гармонізація правил на ринку електроенергії із тими, які діють в країнах ЄС, що в кінці дасть можливість цілковито об’єднати вітчизняний ринок електроенергії із Європейським.

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