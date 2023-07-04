Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения

Тарифное безумие. Почему нельзя решать проблемы коммунального хозяйства Украины за счет потребителей

Повышение тарифов никак не способствует улучшению состояния коммунального хозяйства, убежден эксперт по ЖКХ Олег Попенко. И доказывает это на примере других стран.

Олег Попенко
Олег Попенко
Эксперт по жкх, тарифам и вопросам коммунального хозяйства.
eye 11
тариф, протест, митинг, Кабмин
Фото: УНИАН | Позиция населения в тарифном вопросе понятна и стабильна
Related video

Пошла очередная волна постов и статей в социальных сетях, на сайтах (очевидно дали грант, иначе писать такую пургу за бесплатно мало кто будет) о необходимости повышения тарифов, притом не только на услуги водоканалов, а и на электроэнергию и газ.

При этом начали тащить в эфир, заезженные тезисы о том что повышение тарифов на газ будет способствовать энергоэффективности, и люди будут массово утеплять дома, а если поднять тарифы на электроэнергию, то начнут заменять технику на более современную, класса А++, которая меньше потребляет электроэнергии.

Я еще и еще раз повторяю, это так не работает, и нет в истории модернизации большинства стран такого опыта.

И специально повторю, то что я много раз писал и в блогах и здесь в ФБ, модель модернизации коммунального хозяйства выглядит почти всегда в нормальной стране, сначала снижение затрат за счет управленческих решений и модернизации, потом повышение тарифов. Я с примерами.

1. Франция конец 50-60 годов

Сначала была проведена термомодернизация жилого фонда, в т.ч. и частного (за счет кредитов с 1-2% ставка и частичным погашением из муниципальных бюджетов), после были подняты тарифы на тепло. За счет модернизации снижено потребление тепла, и повышение стоимости гКа никак не повлияла на общий платеж.

2. Великобритания 70-е годы

Реформа водоканалов произошла в несколько этапов. Сначала их забрали в госсобственность, объединили в большие (водоканал до 100 000 абонентов убыточен априори) провели модернизацию за счет заемных и бюджетных денег, и после этого снова продали через приватизацию, но намного дороже. И только после этого подняли тарифы. Сократив при этом расходы на 1 м.куб. услуги, потребитель не ощутил на себе поднятие суммы платежа в платежке.

3. Германия 80 годы

Переработка ТБО

Столкнувшись с проблемой переработки ТБО и реальной себестоимостью, которую не покрывали тарифы на вывоз и переработку, в Германии сначала разработали закон о дуальной системе, согласно которого положили часть затрат на монополистов (кстати, сейчас бюджет ДС в 2020 году 1 млрд €), еще часть затрат взяли на себя ОМС, и только после всего этого, когда заработала вся система, они подняли тарифы на вывоз ТБО, но это не сказалось на сумме платежки.

тарифы, платежки, коммуналка Fullscreen
Коммуналка висит на украинском населении тяжким грузом

Т.е. в нормальных странах не перекладывают на потребителя все затраты, а стараются компенсировать часть этих затрат, и не через субсидии, а через государственные программы, как в Колумбии, например.

Когда в Колумбии был энергетический кризис, и перед тем как поднимать тарифы на электроэнергию, государство разработало программу замены холодильников, т.к. в домохозяйствах он наиболее энергоемкий.

Банки кредитовали под 2-3% покупку новых холодильников, 25% стоимости компенсировали из бюджета (там очень бедный потребитель). В домохозяйствах снижалось потребление электроэнергии, и только после этого поднимали тарифы, но это не сказывалось на сумме платежа.

Так же модернизировали многоквартирный жилой фонд в Польше в 2000 годах. Сначала в домах установили ИТП по госпрограмме, снизили потребление тепла на 20-40 %, а только после этого подняли тарифы.

А в Украине бездумное поднятие тарифов последние годы, без нормальной тарифной политики, привело к огромной задолженности за коммуналку и суммах субсидий, и больше ничего. Опыт последних 8-9 лет в пример.

Источник

Важно
Повышение цен на воду: почему это не дело правительства и президента
Повышение цен на воду: почему это не дело правительства и президента