Двократне підвищення: експерт пояснив, за яких умов уряд може підняти тарифи на електроенергію

У США рекомендують Україні лібералізувати тарифи на комунальні послуги. У Мінсоцполітики заявили, що готові до цього. Однак опитані Фокусом фахівці кажуть: підвищення тарифів не є економічно мотивованим.

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Лібералізація цін на комунальні послуги, яку рекомендують Україні США, означає підняття тарифів на електроенергію та газ, яке не має під собою математичної основи. Про це пише Фокус у новій статті "Перевірки бізнесу, надбавки до пенсій, перерахунок субсидій: що зміниться для українців з 1 жовтня".

Нинішні тарифи, за якими населення сплачує за "блакитне паливо" — 7,96 грн за 1 кубічний метр та за електроенергію — 2,64 грн за кВт-год — є виправданими і не повинні збільшуватися, переконаний експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

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"Не бачу підстав на сьогодні підвищувати тариф на газ для населення, — каже він.- Він зараз вписується — з усіма витратами, розрахунками, т.зв. інвестиційною складовою — в 7 тис. грн (за тис. куб.). Це з головою, без розподілу. 8 грн — це нормальна ціна. Для чого її підвищувати?".

Чи буде уряд підвищувати тарифи на електроенергію

На думку директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, навряд чи Кабмін піде на підвищення тарифів. "Була чітка заява урядовців, що підвищень не буде — ні на газ, ні на електричну енергію до закінчення осінньо-зимового періоду, — каже він. — Уряд керується соціальною доцільністю".

У регуляторі також запевнили Фокус, що в уряді не обговорюють ідею підняття тарифів для населення.

Тариф 2,64 грн за кВт-год дає можливість "Енергоатому" покрити свої витрати

Попри те, що нинішній тариф на електроенергію покриває затрати основного постачальника електроенергії для побутових споживачів "Енергоатому", підвищення таки може відбутися, вважає Корольчук. Хоча це не мотивовано розрахунками. "Ціна 5 – 6 грн на електроенергію – це нереальна ціна, — каже він. — Цей тариф має право на існування тільки тоді, коли дійсно в нього включатимуться витрати на ремонти, на виведення з експлуатації… У нас цього всього немає. Для чого закладати в тариф ці витрати, якщо в результаті нічого не буде?".

Двохкратне підвищення тарифу на електроенергію можливе за умов, що він включатиме витрати на ремонти та виведення енергооб'єктів з експлуатації, каже фахівець.

Фахівець також зауважив, що енергетичні ринки Європи не лібералізовані. "Енергетичні ринки ЄС та США дуже залежні від дотацій та субсидій різного роду, — розповідає експерт з енергетики Юрій Корольчук. — МВФ порахував, що за минулий рік було витрачено субсидій на викопні види палива на всій планеті на 7 трлн доларів. У Франції тільки на цей рік у них заплановані субсидії для електроенергії 30 млрд євро, для бензину — 12 млрд євро. В Польщі ціна дизпалива та бензину нижча, ніж в Україні, бо Польща дотує".

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Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України готові до лібералізації цін на комунальні послуги відповідно до рекомендацій, отриманих від США. За словами очільниці відомства Оксани Жолнович, суть згаданої реформи полягає в тому, щоб дати можливість підвищувати тарифи на газ і електроенергію і водночас балансувати зростання цін субсидіями для певних категорій громадян.

Також Фокус писав, що у жовтні українці платитимуть за послуги водопостачання та водовідведення за встановленими 1 січня 2022 року тарифами. Вони відрізняються залежно від регіону країни. Найвищі — в Запоріжжі — 25 гривень за кубометр за водопостачання та 40,51 гривню — за водовідведення.