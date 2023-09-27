"Прагнемо допомогти українському народу": у США висловилися про запропоновані Києву реформи

За словами президента США Джо Байдена, зусилля союзників спрямовані на створення в Україні середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати

Related video

У США прокоментували перелік реформ, наданий Києву для обговорення та зворотного зв'язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України в Брюсселі. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті американського посольства в Україні 26 вересня.

У публікації йдеться про те, що реформи були запропоновані Києву в рамках діалогу з Україною і сторонами, які зацікавлені в її майбутньому успіху.

Повідомляється, що згаданий список може слугувати основою для консультацій з українською владою та ключовими партнерами в рамках підтримки України та її зусиль з інтеграції до Європейського Союзу. У посольстві підкреслили, що США "рішуче підтримують" вступ України до ЄС.

Важливо

США беруть під контроль реформи України. Як позначаться нові вимоги на судах, тарифах та фронті

У дипломатичному відомстві також зазначили, що ці зусилля спрямовані на виявлення пріоритетів і консолідацію реформування з Києвом і ключовими зацікавленими сторонами.

У посольстві також нагадали про слова, сказані президентом США Джо Байденом президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі в Білому домі.

"Так само як ми прагнемо допомогти українському народові захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включно з підтримкою реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створенням середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати", — процитували у відомстві американського лідера.

Нагадаємо, 25 вересня ЗМІ повідомили, що заступник радника Білого дому з питань національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл нібито відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які має зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги.

Журналісти також опублікували робочий проєкт реформ, які Вашингтон, а також європейські партнери очікують від Києва. У списку кілька блоків, для кожного з яких визначено конкретні терміни від трьох до 18 місяців.