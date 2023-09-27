Тарифи зростуть і незабаром. Що готує українцям американський пакет пропозицій

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Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги.

Що за тарифами

Впровадити програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію.

Впровадити план дій, спрямований на лібералізацію тарифів на газ та електроенергію: для кращого забезпечення енергозбереження і фінансової стійкості компаній та операторів, одночасно розробити схеми цільової підтримки для вразливих споживачів у контексті реформування системи субсидій на електроенергію.

Вжити заходів для подальшої лібералізації цін на газ та електроенергію, а також підготуватися до розвитку "зеленої" енергетики та інтеграції енергосистеми між Україною та ЄС.

Супроводжувати процес лібералізації механізмами соціального захисту для пом'якшення впливу на бідніші верстви населення.

Доведеться перераховувати... Фото: slavdelo.dn.ua

Перекладаю на нормальну мову

Тарифи зростуть. До того ж у короткостроковій перспективі. Термін реалізації завдань щодо тарифів визначений вашингтонським обкомом — 12 місяців. Зростуть тарифи на газ і електроенергію, отже, зростуть і на тепло, і на гарячу воду і на послуги водоканалів (які і так штучно стримуються). Зростання тарифів на електроенергію буде до 5-6 грн до кінця 2024 року. Тарифи на газ зростуть до рівня 11-13 грн, можливо, в 2 етапи до 15 грн. Тарифи на тепло та гарячу воду без компенсацій від державного та місцевого бюджетів зростуть на 30-50% залежно від регіону.

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