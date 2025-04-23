Скільки українці платитимуть за світло у травні: чи подорожчають тарифи

У травні тарифи на електроенергію для більшості українців залишаться незмінними, проте частина споживачів зіткнеться з їхнім підвищенням.

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Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №632

Загальний тариф на електроенергію становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас власники трьохзонних лічильників платитимуть за світло за іншим тарифом.

Так, з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00 — у години пікового навантаження вартість однієї кіловат-години становитиме 6,48 гривні, з 23:00 до 7:00 — 1,73 гривні за кіловат-годину, а в решту часу — 4,32 гривні за кіловат-годину.

Що стосується власників двозонних лічильників, то для них тариф на електроенергію також відрізнятиметься. Із 7:00 до 23:00 кіловат-година обійдеться в 4,32 гривні, а з 23:00 до 7:00 — 2,16 гривні.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.