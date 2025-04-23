Сколько украинцы будут платить за свет в мае: подорожают ли тарифы

В мае тарифы на электроэнергию для большинства украинцев останутся прежними, однако часть потребителей столкнется с их повышением.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №632

Общий тариф на электроэнергию составит 4,32 гривни за киловатт-час. В то же время владельцы трехзонных счетчиков будут платить за свет по другому тарифу.

Так, с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – в часы пиковой нагрузки стоимость одного киловатта-часа составит 6,48 гривни, с 23:00 до 7:00 — 1,73 гривни за киловатт-час, а в остальное время — 4,32 гривни за киловатт-час.

Что касается владельцев двухзонных счетчиков, то для них тариф на электроэнергию также будет отличаться. С 7:00 до 23:00 киловатт-час обойдется в 4,32 гривни, а с 23:00 до 7:00 — 2,16 гривни.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.