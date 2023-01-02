Удержаться на плаву. Как сократилась добыча газа в Украине из-за войны

Украина в 2022 году, несмотря на разрушение и оккупацию части производственных объектов на востоке страны, удалось сохранить стабильную добычу голубого топлива.

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Несмотря на боевые действия, ситуация с добычей газа в Украине не стала проблемной. Так, в 2022 году компания "Укргазвидобування", что входит в группу "Нафтогаз", добыла 12,5 млрд кубометров природного газа (товарного). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это всего на 3% меньше, чем за весь 2021 год.

"В 2022 году "Укргазвидобування", несмотря на разрушение и оккупацию части производственных объектов на востоке страны, сохранила стабильную добычу природного газа", — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что такой результат стал возможным в условиях, когда сотни производственных объектов и единиц оборудования подверглись обстрелам, многие месторождения и сотни скважин "Укргазвидобування" находились или до сих пор находятся под оккупацией или вблизи линии фронта.

Что происходит с добычей природного газа в военное время

Россия в ходе войны против атакует не только энергетические объекты Украины. Например, 17 ноября 2022 года российская ракета попала по одному из газодобывающих объектов компании "Укргазвидобування", Впрочем, повреждения там не оказали серьезного влияния на темпы прокачки газа.

"Там пострадала компрессорная станция, но критические повреждения не нанесены. Больше вреда газодобыче нашей нанесено в прифронтовой полосе или где была оккупация, вот там больше повреждений. На этот раз оперативная способность системы была восстановлена быстро", — рассказал директор Центра исследований энергетики Александра Харченко.

Напомним, в августе 2022 года Фокус писал, что потребление газа во время отопительного сезона 2022/23 будет меньшим по сравнению с прошлым на 40%. Также сообщалось, что российский "Газпром" на 45% снизил экспорт газа в дальнее зарубежье в 2022 году из-за наложенных на страну санкций.